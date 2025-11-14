México vs Portugal: fecha y horario para los octavos de final del Mundial Sub-17

Lo que parecía un regreso anticipado a casa, terminó convirtiéndose en una inesperada oportunidad para la Selección Mexicana Sub-17 en el Mundial Qatar 2025. Ahora México y Portugal se verán las caras en los octavos de final de dicha competencia.

México, al borde de la eliminación en la Fase de Grupos, logró colarse a la ronda de Dieciseisavos de Final gracias a la derrota de Arabia Saudita y la vía del Fair Play, clasificando como el peor tercer lugar.

El destino quiso que el Tricolor se enfrentara al líder del torneo, Argentina, en una prueba que pocos anticipaban que podrían superar. Con una actuación llena de garra y determinación, México logró imponerse en la tanda de penales por 5-4, tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, avanzando así a los Octavos de Final.

¿Cuándo y a qué hora será el partido de México y Portugal Sub-17?

Ahora, el equipo dirigido por Carlos Cariño tendrá un nuevo desafío: la Selección de Portugal, que aseguró su pase como segundo lugar de su grupo tras vencer 2-1 a Bélgica.

A diferencia de otras categorías, México Sub-17 tiene historia en esta categoría. El Mini Tricolor ha conquistado el título en dos ocasiones (2005 y 2011), logró dos terceros lugares (2013 y 2019) y un cuarto puesto en 2015, mostrando que esta generación tiene un precedente alentador para soñar en grande.

Con poco que perder y mucho por ganar, México buscará demostrar su verdadero potencial y continuar su camino en la Copa del Mundo Sub-17.

El encuentro de México vs Portugal se jugará el martes 18 de noviembre en la Aspire Zone de Doha, con horario por confirmar.

MF