¿Por qué Chequia vs. Sudáfrica fue el único partido del grupo A que se jugó fuera de México?

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 arrancó este jueves con el magistral encuentro entre Sudáfrica y Chequia, que terminó con un empate 1-1 y avivó aún más la tensión dentro del Grupo A.

No obstante, más allá de los momentos memorables del partido, algo que llamó la atención de los espectadores fue que este encuentro no se llevó a cabo en México, pese a que el país es uno de los anfitriones del torneo y sede principal del Grupo A.

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Cabe considerar que esta edición marca la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que el torneo se desarrolla en tres países diferentes. México, Canadá y Estados Unidos son los encargados de organizar el evento futbolístico más importante del planeta, por lo que la distribución de partidos representó un reto logístico mayor.

De los seis encuentros que conforman el Grupo A, cinco fueron asignados a estadios mexicanos ubicados en las ciudades sede de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Por ello, sorprendió que uno de los partidos fuera trasladado a territorio estadounidense.

¿Por qué Sudáfrica y Chequia no jugaron en México?

El enfrentamiento entre checos y sudafricanos se llevó a cabo este jueves 18 de junio a las 10:00 horas en el Estadio de Atlanta, en Estados Unidos.

El motivo principal de esta decisión, según explicó la FIFA, es que con 48 selecciones participantes y 104 partidos programados, la distribución del calendario tuvo que diseñarse de manera especial para equilibrar aspectos como logística, traslados y organización entre las distintas ciudades sede.

Por ello, aunque el Grupo A fue asignado principalmente a México, la FIFA trasladó uno de los encuentros a Atlanta con el objetivo de mantener un equilibrio dentro del calendario general y facilitar la operación del torneo.

A pesar de que Chequia y Sudáfrica se enfrentaron lejos de territorio mexicano, el resultado tuvo un impacto importante en el panorama del Grupo A. El empate dejó un escenario favorable para la Selección Mexicana, ya que el reparto de puntos evitó que alguno de sus rivales directos tomara una ventaja temprana en la clasificación.

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