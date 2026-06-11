¿Cuál es el precio de los alimentos y bebidas para el juego entre Corea del Sur y Chequia en Guadalajara?

La Copa del Mundo ya se vive en Guadalajara. Este jueves, el Estadio Guadalajara abrió sus puertas para recibir el primer partido mundialista en la ciudad con el encuentro entre Corea del Sur y Chequia, un duelo que marca el inicio de la actividad de la justa internacional en territorio tapatío.

Miles de aficionados llegaron desde temprana hora para formar parte de esta jornada histórica, pero además de la emoción por el futbol, otro tema comenzó a llamar la atención entre los asistentes: los precios de los alimentos y bebidas dentro del inmueble.

Costos altos en alimentos

De acuerdo con los menús colocados en diferentes puntos de venta del estadio, una botella de agua tiene un costo de 80 pesos, mientras que los refrescos alcanzan los 150 pesos. Aunque se trata de precios habituales en eventos de gran magnitud, varios aficionados expresaron sorpresa por los costos que deberán desembolsar para mantenerse hidratados durante los encuentros.

En el apartado de alimentos, las opciones más económicas son las papas fritas, con un precio de 180 pesos. La pizza se ofrece en 210 pesos por porción, mientras que algunos de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana dentro del estadio, como la quesadilla con birria, la orden de tres tacos de birria y el pozole, tienen un costo de 260 pesos cada uno.

Por otro lado, los productos con el precio más elevado del menú son los tequeños y los boneless, que se comercializan en 280 pesos por orden.

La cerveza también figura entre los artículos con mayor costo dentro del recinto. Su precio supera los 250 pesos por unidad, aunque los aficionados cuentan con la posibilidad de elegir entre cerveza con alcohol y cerveza sin alcohol, una alternativa que busca atender las diferentes preferencias del público que asiste a los encuentros mundialistas.

Los precios han generado diversas reacciones entre los asistentes, especialmente entre quienes acudieron al estadio con sus familias y contemplan realizar varios consumos durante el partido. En algunos casos, una comida completa acompañada de una bebida puede superar fácilmente los 400 pesos por persona.

Ambiente festivo en la perla tapatía

A pesar de ello, el ambiente festivo domina en los alrededores del estadio. Aficionados de distintas nacionalidades han comenzado a llenar las tribunas y las zonas de convivencia para formar parte de una de las fechas más esperadas en la historia reciente de Guadalajara.

Con este encuentro entre Corea del Sur y Chequia, la capital jalisciense inicia oficialmente su participación como sede de la Copa del Mundo un torneo que atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales durante las próximas semanas y que ya deja ver uno de los aspectos que más comentarios genera entre los aficionados: el costo de consumir dentro del estadio.

NG