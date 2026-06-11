Jueves, 11 de Junio 2026

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Así se vive el Corea del Sur Vs Chequia en el Estadio Guadalajara (FOTOS)

Con una gran expectativa y ambiente festivo, el Estadio Guadalajara abrió sus puertas para vivir su primer partido mundialista entre Corea del Sur y Chequia

Por: Elsy Angélica Elizondo

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

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Miles de aficionados mexicanos, coreanos y checos comenzaron a llegar al recinto, llenando de color y entusiasmo los accesos. La celebración incluyó música, actividades interactivas, tatuajes temporales y espacios de hidratación para los asistentes. 

Durante el recorrido hacia el estadio predominó la convivencia entre seguidores de distintas nacionalidades, quienes compartieron fotografías y porras para ambas selecciones. 

LEE: Corea del Sur vs Chequia | Momentos destacados EN VIVO | Mundial 2026

Finalmente, el mariachi dio la bienvenida a los asistentes antes de ingresar a la experiencia mundialista preparada por la FIFA. 

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