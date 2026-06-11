Miles de aficionados mexicanos, coreanos y checos comenzaron a llegar al recinto, llenando de color y entusiasmo los accesos. La celebración incluyó música, actividades interactivas, tatuajes temporales y espacios de hidratación para los asistentes.

Durante el recorrido hacia el estadio predominó la convivencia entre seguidores de distintas nacionalidades, quienes compartieron fotografías y porras para ambas selecciones.

Finalmente, el mariachi dio la bienvenida a los asistentes antes de ingresar a la experiencia mundialista preparada por la FIFA.

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