Pizarro apunta a asegurar la liguilla y extender la racha de Tigres

El director técnico de Tigres, Guido Pizarro, dejó claro que el principal objetivo del equipo es sellar su pase a la liguilla y mantener la racha que ha colocado al club como uno de los más constantes del futbol mexicano, con 22 torneos consecutivos clasificando a la fase final.

“Eso, como decía recién, creo que tenemos la aspiración de ganar el día sábado y meternos a la liguilla, y después en la liguilla competir al rival que no se encuentre. Pero somos conscientes de lo que apunta esta institución, como lo hemos hecho día a día y en todos los años que llevo acá, y confío primeramente en el plantel que el día del sábado vamos a hacer un gran partido y vamos a estar en la liguilla” , señaló.

Aunque reconoció que el plantel tiene presente la marca que buscan preservar, Pizarro insistió en que la prioridad es el siguiente partido, donde esperan hacerse fuertes en casa.

“Sí, sabemos esa estadística, estamos concentrados en ganar el el último partido en nuestra casa para poder entrar. Creo que hoy hicimos un esfuerzo para poder ganarlo, nos alcanzó, y ya darle vuelta a la página y pensar en el sábado, tratar de recuperar lo más rápido posible”, agregó.

El entrenador también remarcó que Tigres ha trabajado durante todo el semestre con la intención de competir en cada torneo, por lo que el cierre será clave para cumplir con ese objetivo.

“Estamos en ir partido a partido, es un esfuerzo apuntar a las dos, pero hemos hecho todo el semestre para apuntar a las dos. Vamos por la clasificación, ganar el partido del sábado y clasificar a la liguilla ”, concluyó.

YC