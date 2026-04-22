Oklahoma gana e irá a Phoenix con la confianza a tope

El Thunder ha cumplido con el pronóstico al llevarse el segundo encuentro contra los Suns por 120-107 y viajarán a Phoenix con una cómoda ventaja de 2-0, así como tener el momento absoluto de su lado, poniendo toda la presión en el vestidor de los octavos sembrados, que a pesar de los resultados, no lucen completamente noqueados en la serie que cada vez apunta más a una barrida.

Aunque el esfuerzo de Phoenix este miércoles alcanzó solo para liderar por medio cuarto, pudieron dar una férrea batalla en gran parte de la primera mitad y un susto hacia el final del partido, ayudados desde la banca por Royce O’Neal, quien anotó sus 11 puntos en los primeros dos cuartos. Dillon Brooks cosechó 30 y fue el que dio la cara en el cierre del juego para hacer el marcador lo más decoroso posible después de estar abajo por un máximo de 26.

Los vigentes campeones pisaron el acelerador y fueron más agresivos en ambos costados durante el tercer cuarto, en el que comenzaron a despegarse en el marcador y ganaron por 15 puntos; abonando a las estadísticas que los ponen como la mejor defensiva de la liga los limitaron a dos triples en el tercer periodo y lograron que los Soles perdieran la bola 21 veces en total, seis de ellas de Devin Booker.

De nueva cuenta, Shai Gilgeous-Alexander, que se perfila para repetir como Jugador Más Valioso, fue el estandarte del Thunder esta noche, con 37 puntos, hizo nueve de nueve con el sello de la casa desde la línea de tiros libres y dio 9 asistencias. Chet Holmgren y Jalen Williams le siguieron con 19 puntos cada uno.

El propio Williams dio la noticia agria del juego, al salir del partido rumbo a los vestidores en el tercer cuarto por una lesión en el tendón de la corva izquierdo que le impidió volver y a falta de los estudios médicos, su participación en Arizona permanece en duda y sería una dura baja. El juego tres será el próximo sábado.

MF