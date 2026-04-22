Atlas busca sellar su pase a liguilla con respeto frente al América: Cocca

El director técnico del Atlas, Diego Cocca, dejó claro que su equipo afrontará con seriedad y respeto el duelo ante el América, en el que buscarán asegurar su lugar en la liguilla.

El estratega rojinegro reconoció la calidad del rival al destacar su reciente desempeño y la jerarquía de sus jugadores , aunque aseguró que su equipo también llega con la ilusión de competir a buen nivel.

“Hicieron un gran partido contra León; incluso marcaron un golazo y tuvieron largos lapsos de posesión. Sin embargo, los equipos y los jugadores se miden en estos momentos. América es América, y ahora es cuando hay que aparecer.

“Al final, lo más importante siempre es lo más reciente. Equipos como América están acostumbrados a disputar este tipo de partidos y cuentan con jugadores de jerarquía que, cuando más se necesitan, terminan definiéndolos. Vamos con muchísimo respeto, pero también con la ilusión de hacer un gran partido”, señaló.

El técnico argentino añadió que su equipo ha mostrado una evolución constante, destacando la unión del grupo y el compromiso dentro del campo, aunque reconoció que los resultados no siempre reflejan ese esfuerzo.

“El equipo ha evolucionado muchísimo, juega en conjunto y deja todo en la cancha. A veces alcanza y a veces no. Incluso, tras el partido contra Tigres, parecía que estábamos molestos en el vestidor por no haber podido ganar”, comentó.

Cocca también resaltó el proceso que ha tenido Atlas a lo largo del semestre , subrayando el crecimiento colectivo y la mentalidad competitiva que han desarrollado.

“Desde la pretemporada, cuando planificamos el semestre, buscábamos justamente esto, y hoy podemos decir que lo estamos logrando: estar desde el inicio en la liguilla y competir de lleno. No queríamos llegar a estas instancias dependiendo de otros resultados o sufriendo para clasificar. Más allá de los puntos y de lo que ha conseguido el equipo, queda claro que hay una entrega total y un crecimiento muy importante”, concluyó.

SV