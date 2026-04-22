Miércoles, 22 de Abril 2026

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Atlas busca sellar su pase a liguilla con respeto frente al América: Cocca

El director técnico del Atlas dejó claro que su equipo afrontará con seriedad y respeto el duelo ante el América

Por: Freddy Ramírez

El estratega rojinegro reconoció la calidad del rival al destacar su reciente desempeño y la jerarquía de sus jugadores. EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

El estratega rojinegro reconoció la calidad del rival al destacar su reciente desempeño y la jerarquía de sus jugadores. EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

El director técnico del Atlas, Diego Cocca, dejó claro que su equipo afrontará con seriedad y respeto el duelo ante el América, en el que buscarán asegurar su lugar en la liguilla.

El estratega rojinegro reconoció la calidad del rival al destacar su reciente desempeño y la jerarquía de sus jugadores, aunque aseguró que su equipo también llega con la ilusión de competir a buen nivel.

“Hicieron un gran partido contra León; incluso marcaron un golazo y tuvieron largos lapsos de posesión. Sin embargo, los equipos y los jugadores se miden en estos momentos. América es América, y ahora es cuando hay que aparecer.

“Al final, lo más importante siempre es lo más reciente. Equipos como América están acostumbrados a disputar este tipo de partidos y cuentan con jugadores de jerarquía que, cuando más se necesitan, terminan definiéndolos. Vamos con muchísimo respeto, pero también con la ilusión de hacer un gran partido”, señaló.

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El técnico argentino añadió que su equipo ha mostrado una evolución constante, destacando la unión del grupo y el compromiso dentro del campo, aunque reconoció que los resultados no siempre reflejan ese esfuerzo.

“El equipo ha evolucionado muchísimo, juega en conjunto y deja todo en la cancha. A veces alcanza y a veces no. Incluso, tras el partido contra Tigres, parecía que estábamos molestos en el vestidor por no haber podido ganar”, comentó.

Cocca también resaltó el proceso que ha tenido Atlas a lo largo del semestre, subrayando el crecimiento colectivo y la mentalidad competitiva que han desarrollado.

“Desde la pretemporada, cuando planificamos el semestre, buscábamos justamente esto, y hoy podemos decir que lo estamos logrando: estar desde el inicio en la liguilla y competir de lleno. No queríamos llegar a estas instancias dependiendo de otros resultados o sufriendo para clasificar. Más allá de los puntos y de lo que ha conseguido el equipo, queda claro que hay una entrega total y un crecimiento muy importante”, concluyó.

SV

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