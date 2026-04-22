Charros vence a Tecos e iguala la serie

Los Charros de Jalisco lograron reaccionar a tiempo en la frontera y emparejaron la serie ante los Tecos de los Dos Laredos, luego de imponerse por 3-2 en extra innings , en un cerrado duelo de pitcheo que mantuvo la tensión hasta el último out.

El encuentro tuvo como protagonista a César Gómez, quien vivió una noche especial al estrenarse como pitcher abridor de Jalisco en la Liga Mexicana de Beisbol. Aunque su presentación comenzó con un sobresalto, tras permitir un jonrón solitario de Cade Gotta en la primera entrada que adelantó a los fronterizos, el derecho mostró temple y capacidad de ajuste para firmar una destacada actuación.

Gómez completó cinco entradas de labor en las que permitió únicamente cuatro imparables y recetó seis ponches , convirtiéndose en una pieza clave desde la lomita para mantener a su equipo en la pelea.

La reacción de los Charros llegó en la cuarta entrada, cuando la ofensiva finalmente descifró el pitcheo Brandon Brennan. En un turno crucial, Kyle Garlick conectó un sencillo productor que trajo la carrera del empate momentáneo, y poco después, Donny Sands colaboró con un elevado de sacrificio que permitió a Mateo Gil timbrar la segunda anotación para darle la vuelta al marcador.

A partir de ese momento, el juego se convirtió en una auténtica batalla de estrategias y precisión desde el montículo. Ambos bullpens respondieron de gran manera, apagando cualquier intento ofensivo y manteniendo el marcador apretado. Sin embargo, los Tecos encontraron la forma de igualar la pizarra gracias a un inusual balk del pitcher Daniel Federman, situación que aprovechó Harold Ramírez para tocar home.

Con la pizarra igualada y sin que ninguna novena lograra descifrar los lanzamientos rivales, el encuentro se extendió hasta entradas extras. Fue en la parte alta del undécimo episodio cuando Charros encontró la diferencia. Nuevamente, Kyle Garlick se vistió de héroe al conectar un sencillo oportuno que impulsó a Mateo Gil a la caja registradora, timbrando la rayita que a la postre sería definitiva.

En la parte baja de esa misma entrada, el cerrador Elkin Alcalá asumió la responsabilidad y respondió a la altura. Con sangre fría, logró contener el intento de reacción de los Tecos y aseguró el salvamento, sellando así una valiosa victoria para la novena jalisciense.

De esta manera, Charros igualó la serie y dejó todo listo para un decisivo tercer encuentro , que se disputará este jueves 23 de abril, donde ambas novenas buscarán quedarse con la serie en territorio fronterizo.

SV