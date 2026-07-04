¿Te imaginas a la Albirroja dando otro golpe histórico tras eliminar a Alemania? Este sábado, Paraguay y Francia chocan en un duelo a todo o nada por los octavos de final del Mundial 2026. Descubre hoy los horarios, alineaciones y cómo ver este partidazo totalmente gratis.

El encuentro promete ser uno de los más emocionantes y tensos de esta fase eliminatoria. La selección sudamericana llega con la moral por las nubes tras su última hazaña, mientras que el combinado europeo busca reafirmar su chapa de candidato indiscutido al título mundial.

Este trascendental partido se disputará este sábado 4 de julio de 2026, en el imponente césped del Philadelphia Stadium. Las gradas estarán repletas de fanáticos de ambas naciones, esperando ver si la sorpresa guaraní continúa su marcha o si la jerarquía gala se impone con autoridad.

Para los aficionados que sintonizan desde México, el balón comenzará a rodar exactamente a las 15:00 horas. En Estados Unidos, el pitazo inicial será a las 17:00 horas (Tiempo del Este), mientras que en territorio paraguayo y argentino las acciones arrancarán a las 18:00 horas.

¿Dónde ver el partido EN VIVO y GRATIS?

La transmisión oficial y totalmente gratuita para el territorio mexicano estará a cargo de la cadena TV Azteca. Los seguidores del buen fútbol podrán sintonizar el encuentro a través de sus canales de televisión abierta, disfrutando de la narración de sus comentaristas favoritos sin costo alguno.

Además de la tradicional señal televisiva, el streaming en vivo estará disponible en el sitio web oficial de Azteca Deportes y en su aplicación móvil. Esto garantiza que nadie se pierda ni un solo minuto de este vibrante cruce mundialista, sin importar dónde se encuentren.

Para quienes prefieren seguir el duelo desde sus dispositivos móviles, la plataforma digital ofrecerá estadísticas en tiempo real y múltiples ángulos de cámara. Es una excelente alternativa para los usuarios que estarán fuera de casa durante el horario de este decisivo compromiso internacional.

El camino de ambas selecciones hacia los octavos

El equipo dirigido por el estratega Gustavo Alfaro viene de dar el gran batacazo del torneo norteamericano. En la ronda de dieciseisavos de final, lograron eliminar a la siempre poderosa selección de Alemania, demostrando un orden táctico envidiable y una garra inquebrantable.

Por su parte, la escuadra francesa, actual subcampeona del mundo tras su destacada participación en Qatar 2022, avanzó a esta instancia mostrando su habitual poderío ofensivo. Su objetivo es sumamente claro: recuperar la corona y levantar el trofeo más codiciado del planeta en esta edición.

El choque de estilos sobre el terreno de juego será verdaderamente fascinante para los analistas. La solidez defensiva y el letal contragolpe sudamericano se pondrán a prueba ante la velocidad, el despliegue físico y el talento individual de las estrellas europeas que militan en la élite.

Según los pronósticos previos y los análisis de inteligencia artificial, los europeos parten con una ventaja estadística del 72% para llevarse el triunfo. Sin embargo, el fútbol siempre guarda sorpresas y el conjunto guaraní ya demostró que las probabilidades numéricas no entran a la cancha.

Formaciones confirmadas y reglas de desempate

El cuerpo técnico al mando de la Albirroja ya tiene prácticamente definido su once titular para esta tarde. La intención principal es repetir la fórmula exitosa: mantener una intensidad asfixiante en la marca, aprovechar al máximo el balón parado y golpear en los momentos justos.

La alineación paraguaya formará con: Orlando Gill en el arco; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale y Junior Alonso en defensa; Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda y Diego Bobadilla en el medio; Julio Enciso, Miguel Almirón y Gabriel Ávalos como único referente en punta.

Del lado francés, se espera que el entrenador envíe al campo a su artillería pesada habitual desde el primer minuto. La envidiable profundidad de su plantilla les permite tener variantes de primerísimo nivel tanto en la zona de creación como en el frente de ataque.

Un dato crucial para comprender la dinámica de este encuentro eliminatorio es el formato oficial de definición. Si el marcador termina empatado tras los 90 minutos reglamentarios, el reglamento estipula que se jugará un alargue de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15.

En caso de que la paridad persista estoicamente después del tiempo extra, el anhelado boleto a los cuartos de final se decidirá mediante la dramática tanda de penales. La tensión está absolutamente garantizada hasta el último segundo de este enfrentamiento de pronóstico reservado.

Para que tu experiencia sea inmejorable, a continuación te presentamos una lista de tips rápidos y prácticos para disfrutar del encuentro al máximo sin contratiempos técnicos ni confusiones horarias:

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El ganador absoluto de esta llave avanzará directamente a los cuartos de final, quedando a solo tres pasos de alcanzar la gloria máxima. La presión mediática es total para los europeos, mientras que los sudamericanos juegan impulsados por la ilusión inquebrantable de todo un país.

EFE/ARCHIVO

La expectativa a nivel mundial es gigantesca, ya que este tipo de cruces intercontinentales suelen regalar momentos imborrables en la historia del deporte. Los ojos de millones de espectadores estarán posados sobre el césped estadounidense, aguardando por una genialidad que cambie el rumbo del partido.

Prepara tus botanas favoritas, avisa a tus amigos y acomódate frente a tu pantalla preferida. Este Paraguay vs. Francia tiene absolutamente todos los ingredientes necesarios para convertirse en uno de los partidos más memorables de este Mundial 2026.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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