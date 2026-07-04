Shohei Ohtani no lanzaría en el All Star Game

Shohei Ohtani difícilmente lanzará en el Juego de Estrellas (All Star Game) el 14 de julio después de que los Dodgers de Los Ángeles ajustaran su calendario.

La superestrella de doble función ha estado abriendo principalmente en el montículo todos los miércoles, pero el equipo lo retrasó a ayer esta semana para administrar su carga de trabajo.

Consultado sobre si eso significaba que era poco probable que Ohtani lanzara en dicho encuentro, el mánager Dave Roberts manifestó ayer: “No lo he dicho formalmente, pero si uno hace las cuentas, sería difícil imaginarlo. Pero todavía no tengo que tomar esa decisión”.

Roberts dirigirá a las estrellas de la Liga Nacional en Filadelfia.

Ohtani ya está anotado en la alineación titular como bateador designado porque fue el líder general con tres millones 341 mil 257 votos tras la primera fase de la votación de los aficionados.

El derecho también es un firme candidato a ser seleccionado para el cuerpo de lanzadores de la Liga Nacional, pero el zurdo dominicano de Filadelfia, Cristopher Sánchez, parece el más probable para abrir en su estadio.

El as de Milwaukee Jacob Misiorowski lidera las Grandes Ligas con una efectividad de 1.45, pero le toca lanzar con los Cerveceros dos días antes del Juego de Estrellas, lo que lo dejaría no disponible contra la Liga Americana.

Ohtani era segundo con una efectividad de 1.58 de cara a la apertura de ayer por la noche contra San Diego.

Los Dodgers querían que Ohtani tuviera descanso adicional durante una racha de 13 juegos en 13 días. Después de su salida de ayer, está programado para hacer una apertura más antes del Juego de Estrellas el 10 de julio contra Arizona en casa. Eso le daría a su brazo solo tres días de descanso antes del Clásico de mitad de temporada.

“Shohei no ha tenido recientemente su mejor repertorio y esa es la verdad”, comentó Roberts. “El comando de la recta no ha sido lo que era al inicio de la temporada; el sweeper no ha sido el mismo”.

Ohtani ha estado lidiando con dolor en la rodilla izquierda y tiene una ampolla en el dedo medio de la mano derecha.