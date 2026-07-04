Checo Pérez destaca avances de Cadillac tras la clasificación sprint en Silverstone

El tapatío Sergio Pérez, quien saldrá decimonoveno hoy en la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, declaró en el circuito de Silverstone que no cree que hubiera sido posible ser partícipe de la SQ2 de ayer, pero que como equipo están progresando.

“Hoy (ayer) fue otro día complicado. Ahora nos estamos centrando en optimizar lo que somos capaces de hacer; y de donde estábamos en el entrenamiento libre hasta el final de la calificación, dimos un buen paso adelante”, dijo el tapatío.

“No creo que hubiese sido posible meternos en la SQ2, pero lo bueno es que estamos progresando y ya tenemos ganas de volver a rodar en el sprint de mañana (hoy)”.

En lo que va de la temporada, el tapatío ha mostrado mejores tablas en las carreras sprint ya celebradas.

En China, Pérez terminó en la decimonovena posición; posteriormente, en Miami, concluyó en el puesto 16, mientras que en Canadá logró un decimocuarto sitio, su mejor resultado en las carreras de este formato en lo que va del año.

Con información de EFE