Faltan 21 días para que inicie el Mundial 2026. Antes de que la fiebre deportiva domine la agenda, es el momento exacto para recordar cómo se definieron los campeonatos pasados y entender qué selecciones construyeron su grandeza en el partido más importante de cada certamen.La Copa del Mundo es el evento que paraliza al planeta cada cuatro años. Desde su primera edición, el torneo ha visto coronarse a ocho distintas naciones bajo circunstancias únicas.Conocer cómo se definieron estas finales nos permite asimilar el reto que enfrentarán los equipos en el verano que está por llegar. La historia de la FIFA está escrita con marcadores cerrados, goleadas inesperadas y tandas de penales agónicas.A lo largo de casi un siglo de competencia, la Selección de Brasil se mantiene como la máxima ganadora. Sus cinco títulos reflejan una hegemonía que comenzó a gestarse a mediados del siglo pasado.Europa, por su parte, ha dominado el siglo XXI. Naciones como Alemania, Italia y España han impuesto su rigor táctico, dejando a Sudamérica con una sequía que apenas se rompió en Qatar 2022.No todos los campeones se definieron en el tiempo regular. La tensión de los penales ha decidido el título en tres ocasiones históricas, marcando a generaciones enteras de aficionados.El primer empate sin goles en una final ocurrió en Estados Unidos 1994, donde Brasil superó a Italia. Posteriormente, en Alemania 2006, Italia cobró revancha al vencer a Francia desde los once pasos.El caso más reciente fue el dramático empate a tres goles entre Argentina y Francia en 2022. La albiceleste, liderada por Lionel Messi, se impuso 4-2 en la tanda definitiva.Para entender la evolución del torneo, aquí presentamos el marcador exacto de cada final por el título. Este registro es clave para los fanáticos de las estadísticas de cara al Mundial 2026.Si quieres estar preparado para las charlas deportivas en las próximas tres semanas, memoriza estos puntos esenciales sobre las finales:La cuenta regresiva está en marcha. En solo tres semanas, el mundo volverá a detenerse para buscar a los nuevos protagonistas que inscribirán su nombre en esta prestigiosa lista.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF