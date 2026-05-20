Faltan 21 días para que inicie el Mundial 2026. Antes de que la fiebre deportiva domine la agenda, es el momento exacto para recordar cómo se definieron los campeonatos pasados y entender qué selecciones construyeron su grandeza en el partido más importante de cada certamen.

La Copa del Mundo es el evento que paraliza al planeta cada cuatro años. Desde su primera edición, el torneo ha visto coronarse a ocho distintas naciones bajo circunstancias únicas.

Conocer cómo se definieron estas finales nos permite asimilar el reto que enfrentarán los equipos en el verano que está por llegar. La historia de la FIFA está escrita con marcadores cerrados, goleadas inesperadas y tandas de penales agónicas.

El dominio sudamericano y europeo en la Copa del Mundo

A lo largo de casi un siglo de competencia, la Selección de Brasil se mantiene como la máxima ganadora. Sus cinco títulos reflejan una hegemonía que comenzó a gestarse a mediados del siglo pasado.

Europa, por su parte, ha dominado el siglo XXI. Naciones como Alemania, Italia y España han impuesto su rigor táctico, dejando a Sudamérica con una sequía que apenas se rompió en Qatar 2022.

Las finales que llevaron el drama hasta los penales

No todos los campeones se definieron en el tiempo regular. La tensión de los penales ha decidido el título en tres ocasiones históricas, marcando a generaciones enteras de aficionados.

El primer empate sin goles en una final ocurrió en Estados Unidos 1994, donde Brasil superó a Italia. Posteriormente, en Alemania 2006, Italia cobró revancha al vencer a Francia desde los once pasos.

El caso más reciente fue el dramático empate a tres goles entre Argentina y Francia en 2022. La albiceleste, liderada por Lionel Messi, se impuso 4-2 en la tanda definitiva.

El historial completo: Resultados de cada final mundialista

Para entender la evolución del torneo, aquí presentamos el marcador exacto de cada final por el título. Este registro es clave para los fanáticos de las estadísticas de cara al Mundial 2026.

Uruguay 1930: Uruguay 4-2 Argentina

Italia 1934: Italia 2-1 Checoslovaquia (en la prórroga)

Francia 1938: Italia 4-2 Hungría

Brasil 1950: Uruguay 2-1 Brasil (El histórico "Maracanazo")

Suiza 1954: Alemania Federal 3-2 Hungría

Suecia 1958: Brasil 5-2 Suecia

Chile 1962: Brasil 3-1 Checoslovaquia

Inglaterra 1966: Inglaterra 4-2 Alemania Federal (en la prórroga)

México 1970: Brasil 4-1 Italia (coronación en el Estadio Azteca)

Alemania 1974: Alemania Federal 2-1 Países Bajos

Argentina 1978: Argentina 3-1 Países Bajos (en la prórroga)

España 1982: Italia 3-1 Alemania Federal

México 1986: Argentina 3-2 Alemania Federal (la segunda final en el Estadio Azteca)

Italia 1990: Alemania Federal 1-0 Argentina

Estados Unidos 1994: Brasil 0-0 Italia (3-2 en penales)

Francia 1998: Francia 3-0 Brasil

Corea-Japón 2002: Brasil 2-0 Alemania

Alemania 2006: Italia 1-1 Francia (5-3 en penales)

Sudáfrica 2010: España 1-0 Países Bajos (en la prórroga)

Brasil 2014: Alemania 1-0 Argentina (en la prórroga)

Rusia 2018: Francia 4-2 Croacia

Qatar 2022: Argentina 3-3 Francia (4-2 en penales)

Datos curiosos sobre las finales en la Copa del Mundo

Si quieres estar preparado para las charlas deportivas en las próximas tres semanas, memoriza estos puntos esenciales sobre las finales:

El marcador más abultado: La victoria de Brasil 5-2 sobre Suecia en 1958 sigue siendo la final con más goles en la historia.

La victoria de Brasil 5-2 sobre Suecia en 1958 sigue siendo la final con más goles en la historia. El eterno subcampeón: Países Bajos ha llegado a tres finales (1974, 1978 y 2010) y ha perdido todas.

Países Bajos ha llegado a tres finales (1974, 1978 y 2010) y ha perdido todas. La ventaja de la localía: En seis ocasiones, el país anfitrión logró levantar el trofeo frente a su público.

En seis ocasiones, el país anfitrión logró levantar el trofeo frente a su público. El peso del tiempo extra: Siete finales han requerido prórroga para definir al campeón, demostrando la paridad en estas instancias.

La cuenta regresiva está en marcha. En solo tres semanas, el mundo volverá a detenerse para buscar a los nuevos protagonistas que inscribirán su nombre en esta prestigiosa lista.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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