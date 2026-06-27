Peleas de box hoy sábado 27 de junio: horarios y dónde ver la cartelera completa

Xander Zayas pondrá en juego hoy los campeonatos mundiales unificados de peso superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente a Jaron "Boots" Ennis, un peligroso retador que sube de división buscando coronarse en las 154 libras. El combate entre los invictos, uno de los más explosivos del año, se llevará a cabo en Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

La contienda representa el mayor reto en la carrera del joven monarca puertorriqueño, quien unificó los títulos el pasado mes de enero tras vencer a Abass Baraou. Por su parte, el estadounidense Ennis llega a este compromiso marcando uno de los pesos más altos de su trayectoria profesional, un factor que podría influir significativamente en la potencia de sus golpes al incursionar en una nueva categoría.

Durante la ceremonia de pesaje celebrada ayer, ambos pugilistas cumplieron sin problemas con el límite establecido: Zayas con 153.8 libras (69.7 kilos), y “Boots” 153 (69.3 kilos).

El la última conferencia, los púgiles intercambiaron intensas miradas y lanzaron serias advertencias, prometiendo ambos una victoria por nocaut.

La función será transmitida en exclusiva a nivel global a través de la plataforma de streaming DAZN bajo la modalidad de Pago por Evento (PPV). Las acciones de la cartelera principal darán inicio a partir de las 18:00 horas (tiempo del centro de México). Se estima que los protagonistas de la pelea estelar, Xander Zayas y Jaron Ennis, suban al cuadrilátero alrededor de las 21:00 horas, dependiendo de la duración de los combates preliminares.

Como principal respaldo de esta magna función, el invicto prospecto Emiliano "El General" Vargas se enfrentará a Bryce Mills en un combate pactado a 10 asaltos en la división de peso superligero. Vargas, quien representa con orgullo sus raíces mexicanas y estadounidenses, buscará una victoria contundente que lo acerque a una futura oportunidad por un campeonato mundial. Durante el pesaje, Emiliano registró 138.6 libras (62.82 kilos), luciendo en óptimas condiciones para mantener su racha perfecta y robarse el espectáculo en la pelea coestelar de la noche neoyorquina.

El resto de la velada ofrecerá enfrentamientos de alto calibre que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos desde el primer campanazo. Entre los combates destacados se encuentra la participación del carismático peleador británico Ben Whittaker, quien hará su esperado debut en territorio estadounidense midiéndose ante el experimentado Richard Rivera en la categoría de peso semipesado. Asimismo, la función incluirá el interesante choque de peso mediano entre Jahi Tucker y Euri Cedeño, dos prospectos que buscan abrirse camino hacia la cima de sus respectivas divisiones.

Cartelera completa en el Barclays Center de Brooklyn: