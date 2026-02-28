Los clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya ganaron este sábado 28 de febrero la medalla de plata en la Copa Mundial de Clavados que se realiza en Montreal, Canadá, tras una destacada actuación en la prueba sincronizada de trampolín 3 metros. La dupla tricolor sumó 441.63 puntos después de seis ejecuciones, resultado que les aseguró el segundo lugar del podio en la competencia.

La medalla de oro fue para la pareja china integrada por Zongyuang Wang y Jiuyuan Zheng, quienes registraron 461.37 unidades. El bronce quedó en manos de los británicos Anthony Harding y Jack Laugher, con 393.66 puntos.

Para Olvera y Celaya, el momento más destacado de la prueba llegó en su último clavado. Con una ejecución que les otorgó 92.43 puntos, los mexicanos cerraron de buena manera y aseguraron la plata. Esa última ronda fue la que les ayudó a reforzar su posición y confirmar que pueden competir de tú a tú con las potencias asiáticas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México también brilló en equipo mixto

La jornada positiva para la delegación mexicana no terminó ahí. En la prueba de equipo mixto, Osmar Olvera, Randal Willars, Gabriela Agúndez y Aranza Vázquez conquistaron otra medalla de plata al sumar 460.85 puntos. El equipo nacional quedó a solo nueve unidades del conjunto chino, que se llevó el oro con 469.40.

El podio lo completó Canadá con 448.80 puntos. El equipo chino estuvo conformado por Jiuyuan Zheng, Renjie Zhao, Jiaxi Cui y Jian Chen, mientras que la representación canadiense incluyó a Katelyn Hongo, Mate Cullen, Mia Valle y Natán Zsombor-Murray.

*Con información de SUN

