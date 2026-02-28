Mundial de Clavados en Guadalajara deja de estar cancelado; anunciarán nuevas fechas

La segunda parada del serial de Copas Mundial de Clavados en Guadalajara volvió a tomar fuerza este sábado, luego de que el titular de la Conade, Rommel Pacheco, anunciara que el evento dejó de estar cancelado y entró oficialmente en una etapa de reprogramación.

A través de sus redes sociales, el funcionario informó que, tras días de gestiones, se logró revertir la decisión inicial que había dejado fuera a la sede tapatía del calendario internacional. En su mensaje, adelantó que en los próximos días se dará a conocer la nueva fecha en la que se disputará la competencia.

"El evento deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente".

"Reconocemos el respaldo y la coordinación con World Aquatics, @conadeoficial, la @SRE_mx, el CODE Jalisco y el @COM_Mexico. Seguiremos con el compromiso de apoyar al deporte", publicó Pacheco.

Recientemente, World Aquatics había informado que la etapa programada en territorio tapatío quedaba cancelada. La medida se tomó en medio de la preocupación por la ola de violencia registrada en el Estado de Jalisco, situación que generó incertidumbre entre delegaciones y organizadores.

Sin embargo, luego del anuncio, autoridades deportivas locales y federales consiguieron reunirse con los dirigentes del organismo internacional para intentar recuperar la sede. Las negociaciones se enfocaron en ofrecer garantías de logística y seguridad que permitieran mantener al país azteca dentro del calendario, considerando la relevancia del evento para los atletas que buscan puntos rumbo a la Superfinal que se llevará a cabo en China del 1 al 3 de mayo.

De acuerdo con lo expresado por Rommel Pacheco, las conversaciones rindieron frutos y se logró el objetivo de mantener viva la etapa mexicana del serial. Aunque aún no hay fecha oficial, el directivo aseguró que se informará en breve, una vez que se definan los ajustes necesarios.

