A 103 días de que inicie el Mundial 2026, la sede de Guadalajara recibió a la gran invitada del certamen más importante del futbol este sábado 28 de febrero, luego de que la Copa del Mundo arribó al Estadio AKRON como parte del FIFA Trophy Tour.

En el evento estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto al Gobernador del Estado, Pablo Lemus; la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo; y el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie.

De igual manera, estuvieron en la recepción el propietario del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara, y los invitados de honor por FIFA: Hugo Sánchez y el exfutbolista brasileño y campeón del mundo Roque Júnior.

Ante los hechos ocurridos en días pasados en el Estado de Jalisco, el Gobernador del Estado, Pablo Lemus, agradeció a las fuerzas armadas y enfatizó que, si Jalisco está de pie, se debe a la valentía de su afición.

"Jalisco está trabajando gracias a nuestras fuerzas armadas. Mis generales, muchas gracias. Hoy Jalisco está de pie, Jalisco está trabajando, Jalisco va a ser la sede más mexicana y la mejor sede mundialista, y esto se debe a la valentía y al trabajo de su gente. Y hoy quiero hacer un gran agradecimiento al pueblo de Jalisco".

"El pueblo de Jalisco fue solidario, fue, sin duda alguna, extraordinariamente responsable en los sucesos que vivimos, en donde no pasaron. Y el pueblo de Jalisco es orgulloso de sus tradiciones, es valiente, es trabajador. Y hoy Jalisco, no tengo duda, está de pie y trabajando y consolidándose como la sede más mexicana del Mundial", señaló Lemus Navarro.

Uno de los momentos más emotivos del evento fue cuando el Gobernador de Jalisco recordó el trabajo realizado por Jorge Vergara (QEPD) para que la casa de Guadalajara sea sede de la Copa del Mundo.

Al final del evento, el trofeo más codiciado del mundo fue revelado por los invitados de honor y, finalmente, Roque Junior fue el encargado de sacar la copa de la vitrina y presentarla ante los asistentes.

La Copa del Mundo estará exhibida en el Estadio AKRON del 28 de febrero al 2 de marzo, donde los aficionados podrán realizar un recorrido por los vestidores, la sala de prensa y la cancha del inmueble mundialista, en una experiencia única e inolvidable que les permitirá adentrarse en la atmósfera de una Copa del Mundo.

Durante el recorrido, los aficionados visualizarán elementos históricos a lo largo de la historia del torneo, con espacios diseñados para revivir momentos emblemáticos y conocer más sobre la trascendencia del certamen a nivel internacional. La experiencia culmina con la oportunidad de tomarse una fotografía con la Copa del Mundo, el trofeo más codiciado del futbol, en un momento que promete convertirse en un recuerdo imborrable para quienes asistan.

