México sigue brillando en los clavados, no importa en qué lugar del mundo estén. Osmar Olvera, Randal Willars, Gabriela Agúndez y Aranza Vázquez conquistaron la medalla de plata en la prueba de equipo mixto con un puntaje de 460.85 , en el evento de la Copa del Mundo de Clavados que se realiza en Montreal.

La delegación mexicana alcanzó el segundo lugar del podio tras una buena actuación, quedando a nueve unidades del equipo chino, que se colgó el metal dorado con 469.40. El podio fue completado por Canadá, que aseguró el bronce con 448.80 puntos.

Jiuyuan Zheng, Renjie Zhao, Jiaxi Cui y Jian Chen fueron el cuarteto chino que se alzó como el mejor equipo en esta prueba. Por parte de los canadienses, el equipo fue completado por Katelyn Hongo, Mate Cullen, Mia Valle y Natán Zsombor-Murray.

México busca recuperar la sede del Mundial de Clavados en Guadalajara

Esta noticia llega en un momento de tensión para el deporte acuático en México, ya que World Aquatics confirmó la cancelación del Mundial de Clavados en Guadalajara, el cual estaba previsto para desarrollarse del 5 al 8 de marzo en el centro ubicado en Zapopan.

Durante las últimas horas, la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que buscarán hablar con el organismo para que la competencia se mantenga en aquella ciudad. De igual manera, se maneja la versión de llevarla a la Ciudad de México, aunque de momento no se ha confirmado esta información.

