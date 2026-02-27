Este sábado se disputará un enfrentamiento de alto impacto en Nuevo León. El partido Monterrey vs Cruz Azul se jugará dentro de la Jornada 8 (J8) del Clausura 2026 de la Liga MX. Con ambos equipos instalados en la pelea por los primeros lugares, el encuentro es una prueba directa para equipos que suelen ser protagonistas del futbol mexicano. Te decimos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Cruz Azul ocupa la segunda posición con 16 puntos tras siete jornadas, producto de cinco victorias, un empate y una derrota. La Máquina ha mostrado consistencia y equilibrio, lo que le ha permitido mantenerse como uno de los mejores conjuntos del Clausura 2026.

Monterrey se ubica en la novena posición con 10 unidades. Aunque Rayados ha sumado tres triunfos en el torneo, la irregularidad lo ha mantenido fuera de los primeros puestos. Un resultado positivo en casa podría acercarlo nuevamente a la zona alta.

Esta fecha pone frente a frente a dos planteles con aspiraciones claras conforme avanza la fase regular.

Dónde ver EN VIVO el partido Monterrey vs Cruz Azul de la J8 - Liga MX

Este sábado 28 de febrero, Monterrey recibirá a Cruz Azul en el Estadio BBVA por la Jornada 8 del Clausura 2026. El partido está programado para comenzar a las 19:00 horas , tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión en TUDN y Canal 5, además de streaming en ViX Premium y Layvtime YouTube. También podrás seguir las acciones en redes sociales y consultar el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 28 de febrero, 19:00 horas

Sábado 28 de febrero, 19:00 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: TUDN, Canal 5, ViX Premium, Layvtime YouTube

*Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

