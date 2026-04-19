Orbelín Pineda guía al AEK Atenas a la victoria

El mediocampista mexicano Orbelín Pineda firmó una actuación determinante en la contundente victoria del AEK Atenas por 3-0 sobre el PAOK, en duelo correspondiente de la Super Liga de Grecia.

Luego de un primer tiempo equilibrado, el encuentro cambió por completo en la segunda mitad, cuando el guerrerense asumió el protagonismo y se echó el equipo al hombro. Con movilidad, visión y carácter, Pineda comenzó a inclinar la balanza a favor del conjunto ateniense, convirtiéndose en el motor ofensivo que su equipo necesitaba.

Su momento clave llegó al otorgar la asistencia en el segundo tanto del partido, una jugada que prácticamente desmoronó la resistencia del rival. Pero no se conformó con eso. Minutos más tarde, el propio Pineda apareció en el área para definir con autoridad y sellar el 3-0 definitivo, desatando la euforia de la afición local.

Te puede interesar: Manchester City vence al Arsenal y enciende la Premier League

El gol tuvo un significado especial para el mexicano, ya que, además de confirmar su gran actuación, le permitió llegar a cinco anotaciones en la presente temporada 2025/26 de la liga griega. Asimismo, rompió una sequía de cuatro meses sin hacerse presente en el marcador, una racha que había generado cierta presión en torno a su rendimiento ofensivo.

Más allá de los números, la actuación de Pineda dejó claro su peso dentro del equipo. En un partido de alta exigencia, respondió con liderazgo y calidad, siendo factor decisivo en un triunfo que fortalece las aspiraciones del AEK en la recta final del campeonato.

Con este desempeño, el mexicano no solo recupera confianza, sino que también reafirma su importancia como uno de los futbolistas más influyentes de México de cara a la Copa Mundial.

Lee también: Chivas Femenil busca meterse entre las cuatro mejores ante Bravas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB