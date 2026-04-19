Manchester City vence al Arsenal y enciende la Premier League

Manchester despertó este domingo con la ilusión de seguir en la carrera de la Premier League. El partido contra el Arsenal figuraba como lo más cercano a una final por la liga y así lo entendieron los jugadores y los aficionados, que alentaron hasta el silbatazo final que decretó la victoria del Manchester City 2-1 sobre los Gunners en el Etihad Stadium.

Desde la salida al campo, con “Hey Jude” entonada a todo volumen por el público que abarrotó el inmueble, la atmósfera anticipaba la batalla que hubo en el terreno por noventa minutos. Los Citizens dieron el primer aviso con un disparo que dio en el poste y el balón se paseó a la altura de la línea de gol hasta que David Raya lo capturó. De inmediato vino la respuesta londinense en dos córners de peligro.

El Arsenal presionaba, mordía; el juego avanzaba entre patadas y jalones con la intensidad esperada al estar comprometido casi todo el trabajo de una temporada en el torneo local. De un lado, juego corporal para evitar que los Artilleros estuvieran cómodos. Del otro, Erling Haaland y Gabriel Magalhaes sacaron sus mejores llaves de lucha, que dejaron de saldo en el segundo tiempo una playera del noruego y una riña que no pasó a mayores.

En medio del hostigamiento, Rayan Cherki, en una aproximación local, se puso el imán en el pie para burlar a tres defensas con el balón pegado al botín y de derecha abrió el marcador a los 15 minutos. No duró nada el festejo. No pasaron dos minutos cuando Gianluigi Donnarumma, que no es caracterizado por su juego de pies, no pudo despejar a tiempo y Kai Havertz desvió el pelotazo del italiano a la portería para el empate que enmudeció a las gradas. A partir de ahí, cada pase al guardameta dejaba un silencio casi sepulcral por los nervios.

Las revoluciones apenas bajaron en la parte complementaria. Haaland casi logra un gol de vestidor en un tiro de esquina, pero su disparo fue al poste. Después llegó el mejor momento del Arsenal en el partido con la hora de juego cumplida; Havertz tuvo un mano a mano en el que Donnarumma se reivindicó con una atajada gigantesca y un minuto después Eberechi Eze mandó un tiro al palo. Mikel Arteta se llevaba las manos a la cabeza y Pep Guardiola sonreía con incredulidad mientras se daba palmadas en los muslos.

A los Gunners les cayó un balde de agua fría al 65’. Después de unos minutos sin idea para el City, llegó el gol de Haaland para sacudir al rival que estaba en gran momento y despertar a todos en el recinto. El “Androide” apareció en el momento justo a pesar de estar en una mala racha de solo tres goles en los últimos 13 partidos de Premier League.

Los cambios de ambos costados, en los que entró Viktor Gyokeres para atacar junto a Kai Havertz, así como la salida de Cherki, Jérémy Doku y Rodri del costado celeste, propiciaron un cierre de partido dramático con los londinenses desesperados en busca del empate una vez que se apoderaron de la esférica.

Consiguieron un tiro libre que estuvo cerca de terminar en una mano por parte de Nico O’Reilly y, en el tiempo añadido, Havertz quedó completamente solo dentro del área para cabecear un centro, pero pasó apenas milímetros por encima del travesaño. El alemán se lamentaba mientras Arteta acababa de rodillas en el área técnica, viendo cómo el partido se terminaba sin que pudiera llegar el tanto salvador.

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MB