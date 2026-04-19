Los Suns de Phoenix no pudieron competir en el primer juego de playoffs contra el Thunder de Oklahoma. Los actuales monarcas de la NBA fueron demasiada pieza: apagaron por completo a los Suns y se quedaron con el Juego 1 de la serie con un abultado marcador de 119-84 .

La visita, que venía de eliminar a los Warriors en la repesca para reafirmar su octava siembra, tuvo un arranque positivo en el que logró despegarse a cinco puntos. Sin embargo, Oklahoma tardó apenas unos minutos en calentar motores y, en un abrir y cerrar de ojos, ya tenía una ventaja de doble dígito en el primer cuarto. Esta se estiró hasta 25 puntos poco después y llegó a 31 al término del tercer periodo.

El último cuarto fue de trámite para los vigentes campeones, quienes se dieron el lujo de descansar a sus figuras . Shai Gilgeous-Alexander terminó con 25 puntos —15 desde la línea de tiros libres—; Jalen Williams sumó 22 unidades, además de siete rebotes y seis asistencias; mientras que Chet Holmgren aportó 16 puntos.

La férrea defensa planteada por Mark Daigneault limitó durante gran parte de la primera mitad a Devin Booker, Jalen Green y Dillon Brooks, quienes suelen cargar con el peso ofensivo y terminaron con 58 puntos combinados. Además, el equipo registró 19 pérdidas de balón. Ambas quintetas se volverán a enfrentar el miércoles en el segundo duelo de la serie.

SV