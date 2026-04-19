Mateo Chávez se corona en Países Bajos; AZ Alkmaar gana la Copa

El futbol mexicano sumó un nuevo éxito en Europa con la consagración de Mateo Chávez, quien se proclamó campeón tras el triunfo del AZ Alkmaar en la final de la Copa de los Países Bajos. El conjunto neerlandés se impuso con autoridad 5-1 al NEC Nijmegen , en un duelo donde el mexicano permaneció en el banquillo, pero formó parte del plantel que levantó el título.

El dominio del AZ se hizo evidente desde los primeros minutos, con una propuesta ofensiva que pronto rindió frutos. Al minuto 32, Mees de Wit abrió el marcador y marcó el rumbo del encuentro, desatando una ofensiva constante que puso en aprietos a la zaga rival.

Para la segunda mitad, el equipo mantuvo la intensidad y amplió la ventaja. Sven Mijnans anotó al 67’, mientras que Peer Koopmeiners hizo el tercero al 73’, dejando prácticamente sentenciado el compromiso ante un rival que no logró contener el ritmo del partido.

El NEC encontró un breve alivio al 78’ con el tanto de Koki Ogawa, pero la reacción fue insuficiente. En la recta final, el AZ terminó de sellar la goleada con anotaciones de Kees Smit al 90+1 y Troy Parrott al 90+5, confirmando una victoria contundente y un campeonato sin discusión .

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SV