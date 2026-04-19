Chivas Femenil busca meterse entre las cuatro mejores ante Bravas

Luego de dos semanas sin actividad, las Chivas Femenil regresan este lunes 20 de abril para disputar el partido pendiente de la jornada 11 contra las Bravas de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 19:06 horas. En caso de ganar, las rojiblancas estarían muy cerca de cerrar la fase regular en el top 4 de la clasificación, algo que no sucede desde el Apertura 2023, por lo que, de cara a la Liguilla, esta posición les permitiría recibir en casa los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final.

Con sólo una victoria en sus últimos cinco partidos jugados, las dirigidas por Antonio Contreras necesitan volver a dar un golpe de autoridad, ya que recientemente únicamente le pudieron ganar a Mazatlán, equipo que se quedó sin ninguna oportunidad de clasificarse a la Liguilla. Mientras que el Guadalajara no pudo obtener el triunfo ante conjuntos como Rayadas, Tijuana, Pachuca y Tigres.

Por su parte, las fronterizas se mantienen en la pelea para meterse a la Fiesta Grande y, actualmente, se ubican en el octavo sitio con 25 puntos, los mismos que Tijuana, que está al acecho. Las Bravas necesitan obtener las tres unidades para poder respirar tranquilas y despegarse de su más cercana seguidora para no tener que llegar a la última jornada con el rosario en la mano.

Aunque en el papel Chivas parte como favorita por el amplio dominio histórico sobre Juárez —con 8 victorias en 13 enfrentamientos—, el compromiso no se perfila como un trámite sencillo para las rojiblancas. En la actual campaña, las tapatías sólo han podido vencer a uno de los rivales ubicados en zona de clasificación, quedándoles pendientes los duelos ante Bravas y Toluca, escuadra que se encuentra en el sexto sitio.

El Guadalajara, con la principal encomienda de regresar a los primeros cuatro lugares de la tabla general, se meterá a una plaza que le es cómoda, ya que de seis partidos que se han disputado en territorio fronterizo, Chivas ha sacado tres triunfos, dos derrotas y un empate.

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MB