¿Boletos del Mundial 2026 a precio de café? Alcalde rifará mil boletos con transporte gratis

Asistir a uno de los eventos deportivos más grandes de la historia sin gastar una fortuna será posible para algunos afortunados. Este jueves 21 de mayo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó una iniciativa bien recibida entre los amantes del futbol: la rifa de mil boletos a solo 50 dólares para disfrutar del Mundial 2026.

La medida busca democratizar el acceso al torneo internacional, especialmente ante los precios exorbitantes que han inundado las plataformas de reventa en las últimas semanas.

Futbol a precio de café: El plan contra la reventa

Durante la rueda de prensa, el mandatario local fue claro sobre el propósito social de esta estrategia.

"Dijimos que teníamos que abaratar el acceso de los neoyorquinos a estos partidos y hoy estamos haciendo exactamente eso", declaró Mamdani.

El objetivo principal de la administración es "garantizar que la gente trabajadora pueda acudir a uno de los mayores eventos deportivos del mundo".

Para ilustrar lo accesible de la tarifa, el alcalde comparó con humor el costo de 50 dólares con lo que valen "25 cafés en Nueva York".

Esta decisión llega en un momento crítico. Aunque existen fases de venta oficiales con precios accesibles (como la "categoría 4"), en el mercado secundario se han llegado a ver entradas listadas por cantidades descomunales, superando en algunos casos el millón de dólares.

Transporte gratuito al MetLife Stadium y partidos clave

El beneficio de la iniciativa de Mamdani no se limita únicamente al costo del boleto. Las autoridades saben que los gastos de desplazamiento también representan un obstáculo para los aficionados.

Por ello, los ganadores del sorteo contarán con transporte gratuito en autobús de ida y vuelta desde Nueva York hasta el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey.

Los mil boletos disponibles se distribuirán a lo largo de siete encuentros clave del torneo. En total, habrá un promedio de 150 boletos disponibles por partido, divididos de la siguiente manera:

Cinco partidos de la fase de grupos

Dos encuentros de eliminatorias (incluyendo la final del torneo)

Vale la pena mencionar que la sede conjunta de Nueva York/Nueva Jersey recibirá en la primera fase a selecciones de primer nivel como Brasil, Francia, Ecuador e Inglaterra.

Requisitos y fechas: Cómo funcionará la rifa de boletos en Nueva York

Para evitar fraudes y acaparadores, la alcaldía implementará estrictos controles de seguridad y verificación.

"No queremos reventa, queremos abrir el torneo a trabajadores que de otro modo no podrían permitírselo", sostuvo el alcalde.

Por esta razón, los boletos serán "intransferibles" y se entregarán de manera directa a los ganadores. El proceso de inscripción comenzará oficialmente el próximo 25 de mayo.

Estos son los datos clave que los interesados deben conocer para participar:

El sorteo es "exclusivo para residentes de Nueva York". La alcaldía verificará la residencia de todos los participantes.

Los usuarios podrán inscribirse una vez al día.

El proceso tendrá un tope máximo de 50 mil solicitudes diarias.

Mamdani aseguró que las posibilidades de obtener una entrada "no dependen de a quién conozca cada uno".

*Con información de EFE

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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