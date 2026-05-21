¡Bombazo! Manuel Neuer sale del retiro y jugará el Mundial 2026 con la Selección de Alemania

¡Bombazo! A sus 40 años, el histórico portero Manuel Neuer ha decidido salir de su retiro internacional para defender el arco de la Selección de Alemania en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionador Julian Nagelsmann confirmó este jueves 21 de mayo el sorpresivo regreso del arquero, quien había dejado la selección nacional tras concluir su participación en la Eurocopa 2024.

Su inclusión en la lista definitiva de 26 jugadores responde a sus recientes actuaciones con el Bayern Munich, especialmente en la Champions League.

El impacto en la portería y la decepción de Oliver Baumann

El retorno de Manuel Neuer supone un duro revés para Oliver Baumann, guardameta del Hoffenheim de 35 años, a quien se le había asegurado el puesto.

Hasta la semana pasada, Baumann tenía la certeza y el "entendimiento actual" de que sería el portero titular de Alemania en la justa mundialista.

"Le dijimos a Oli en marzo que teníamos una reunión con Manu", explicó Nagelsmann, reconociendo que la noticia fue "un golpe" anímico para el arquero del Hoffenheim.

"Pido comprensión porque no puedo entrar en cada detalle de las conversaciones. Intento explicar mucho y llevar a la gente conmigo. A veces lo logro peor, otras mejor", detalló el estratega sobre la comunicación interna.

Pese a la decepción personal, Baumann es reconocido como un jugador de equipo tras más de 500 apariciones en la Bundesliga, por lo que no se espera que esto afecte al grupo.

Lesiones, el factor Ter Stegen y el estado físico de Neuer

El camino para el regreso de Neuer también se despejó debido a los constantes problemas físicos de Marc-André ter Stegen.

El portero del Barcelona, considerado el sucesor natural en el arco alemán, ha sufrido con las lesiones y apenas disputó dos partidos cedido con el Girona desde enero.

Sin embargo, la única preocupación en torno a Neuer son sus propias molestias recurrentes.

El domingo, el Bayern Múnich informó que el arquero "debe tomarse un descanso por problemas musculares en la pantorrilla izquierda", dejando en duda su participación en la final de la Copa de Alemania.

Para generar mayor expectativa, la Federación Alemana de Futbol (DFB) anunció la convocatoria jugador por jugador durante la mañana de este jueves, previo al anuncio oficial.

Entre los convocados destacan Joshua Kimmich, Kai Havertz y la joven estrella Jamal Musiala, quien se recuperó de una fractura de pierna sufrida en julio durante el Mundial de Clubes 2025.

"Está sano, está en forma y nos ayudará mucho a jugar un buen Mundial", declaró Neuer sobre el mediocampista de 23 años.

Por otro lado, el delantero Serge Gnabry quedó descartado del torneo por lesión, mientras que su compañero Lennart Karl logró entrar en la lista tras superar dolencias físicas.

Lista de convocados de Alemania para el Mundial 2026

Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Múnich), Alexander Nübel (Stuttgart).

Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Múnich), Alexander Nübel (Stuttgart). Defensas: Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (Leipzig), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Pascal Groß (Brighton), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle), Jonathan Tah (Bayern Múnich).

Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (Leipzig), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Pascal Groß (Brighton), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle), Jonathan Tah (Bayern Múnich). Mediocampistas: Jamal Musiala (Bayern Múnich), Jamie Leweling (Stuttgart), Aleksandar Pavlović (Bayern Múnich), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Múnich).

Jamal Musiala (Bayern Múnich), Jamie Leweling (Stuttgart), Aleksandar Pavlović (Bayern Múnich), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Múnich). Delanteros: Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (Stuttgart), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle), Lennart Karl (Bayern Múnich), Leroy Sané (Galatasaray).

X / @DFB_Team

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Alemania, cuatro veces campeona del mundo, se enfrentará a Costa de Marfil, Ecuador y el debutante Curazao, dentro de la actividad del Mundial 2026.

*Con información de AP

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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