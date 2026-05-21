La detención de Omar Chávez Carrasco, hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, lo mantendrá en prisión preventiva en Culiacán tras ignorar los citatorios de un juez por una denuncia de violencia intrafamiliar y lesiones. Su futuro legal se definirá este lunes 25 de mayo.

¿Cuál fue la razón legal de la detención de Omar Chávez?

La detención del pugilista Omar Chávez Carrasco, hijo del excampeón mundial de box en tres distintas divisiones, Julio César Chávez, se derivó de una denuncia en su contra por el delito de violencia intrafamiliar y lesiones, por lo que había sido requerido por un juez y este no atendió a su presentación .

Este permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el centro penitenciario de Culiacán hasta el próximo lunes 25 de mayo , fecha en que se celebrará la continuación de la audiencia inicial, en la que se definirá su situación legal .

La información que ha trascendido sobre la situación del hijo de la leyenda del boxeo mundial es que este fue denunciado por violencia intrafamiliar y lesiones, por lo que había sido requerido por el juez. Al no atender los llamados, se libró una orden de aprehensión que fue ejecutada la mañana del pasado miércoles.

Se conoció ese día que Omar Alonso Chávez Carrasco fue ingresado al centro penitenciario de Culiacán, luego de ser detenido por la Policía Estatal Preventiva en la sindicatura de Aguaruto, en la parte poniente de la capital del estado.

¿Dónde fue detenido el hijo de la leyenda boxística?

Según el Registro Nacional de Detenciones, el hijo de la leyenda boxística fue detenido por la mañana por la carretera Culiacán-Navolato, sin que se dieran mayores detalles de dicha acción de la autoridad.

De acuerdo con el parte informativo, se describe a Omar Alfonso como una persona del sexo masculino de un metro 80 centímetros de estatura, tez morena clara, cabello corto castaño, complexión delgada, ojos cafés y viste camisa de manga larga, con botones en color azul y pantalón de mezclilla y tenis color negro.

Perfil de Omar Chávez

El boxeador mexicano nació el 4 de enero de 1990 en Culiacán, Sinaloa. Su incursión en el pugilismo comenzó a muy temprana edad, al debutar como profesional en 2006, cuando apenas tenía 16 años, cargando desde el inicio con el peso de las comparaciones con su padre y el legado que lo convirtió en una de las máximas figuras del boxeo mundial.

Bajo esa etiqueta de promesa, Omar Chávez ha disputado combates en las divisiones superwelter y mediano, acumulando más de cuarenta triunfos, varios de ellos por la vía del nocaut. Entre sus peleas más recordadas por la afición destacan sus enfrentamientos ante Jorge Páez Jr. en 2011 y 2012, ambos con victoria para su rival.

A lo largo de su carrera también se midió en tres ocasiones ante Ramón "Inocente" Álvarez, hermano de Saúl "Canelo" Álvarez, con saldo adverso de dos derrotas y una victoria.

La más reciente presentación profesional de Omar "El Terremoto" Chávez tuvo lugar el 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí de San Luis Potosí, donde se impuso por nocaut técnico en el segundo asalto a José Miguel Torres.

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