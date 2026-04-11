El exfutbolista de la Selección Mexicana y exdelantero de las Chivas, identificado como Omar “N”, permanecerá en prisión preventiva luego de que un juez rechazara la solicitud de que pudiera continuar su proceso en libertad . La medida cautelar se mantiene vigente y podría extenderse hasta por un periodo de dos años.

El exjugador se encuentra recluido en el Penal de Puente Grande, en Jalisco, desde el año pasado, tras ser señalado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado. La denuncia fue presentada por una menor de edad, quien mantenía un vínculo familiar con él debido a la relación previa que sostuvo con su madre. El caso continúa en etapa de investigación y proceso judicial.

La defensa legal del exdelantero había solicitado que enfrentara el procedimiento fuera de prisión , como ocurre en otros casos similares, sin embargo, la petición fue rechazada por las autoridades competentes, quienes además ratificaron la prisión preventiva oficiosa.

Con esta resolución, Omar “N” seguirá privado de su libertad mientras avanza el proceso en su contra. De acuerdo con lo establecido en la audiencia de vinculación, celebrada en octubre pasado, el imputado permanecerá bajo esta medida mientras se desahogan las etapas judiciales correspondientes.

En paralelo, la parte acusadora ha señalado que la posible sanción podría oscilar entre cinco y diez años de cárcel , al considerar la existencia de agravantes relacionadas con la edad de la presunta víctima al momento de los hechos, lo que incrementaría la penalidad conforme a lo previsto por la legislación aplicable.

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