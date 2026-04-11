Chivas cae por goleada ante Tigres

El Estadio Universitario fue testigo de un naufragio inesperado para el Guadalajara, que sufrió una humillante derrota 4-1 ante unos Tigres implacables en la Jornada 14 del Clausura 2026. Aunque Chivas se mantiene en la cima del torneo con 31 puntos, la exhibición de errores infantiles dejó una herida profunda en el orgullo tapatío.

El festín felino comenzó al minuto 16 con un tanto de Juan Brunetta. A pesar de que Daniel Aguirre devolvió la esperanza al 25’ con el empate parcial, la fragilidad defensiva de Luis Romo y Fernando González terminó por hundir al Rebaño. Rodrigo Aguirre puso el 2-1 al 42’ y, apenas iniciando el complemento, Ángel Corre al minuto 46 liquidó anímicamente a la visita. Brunetta cerró su cuenta personal al 80’ para sellar la goleada.

La polémica arbitral no faltó: Maximiliano Quintero tuvo una actuación errática al no expulsar a Rodrigo Aguirre en los albores del encuentro, una decisión determinante pues el uruguayo terminó marcando. A pesar de la desesperación del cuerpo técnico rojiblanco por las faltas no sancionadas a Tigres, nada justifica el desorden táctico mostrado. Chivas deberá lamerse las heridas y buscar redención la próxima jornada cuando reciba a Puebla en el Estadio Akron.

En breve más información.

SV