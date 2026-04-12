Dónde ver EN VIVO Chelsea vs Manchester City por la Premier League 2026

Este fin de semana se reanuda la actividad en la Premier League de Inglaterra y el día de hoy tenemos un partido cumbre de la campaña: en Stamford Bridge, el Chelsea de Liam Rosenior recibe al Manchester City de Pep Guardiola. El partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Inglesa es clave para definir al campeón y a los equipos que acceden a puestos de Champions League.

Luego de que ambos equipos quedaran fuera de la temporada actual de la UEFA Champions League en la instancia de octavos de final, el conjunto londinense y el equipo citizen protagonizan el encuentro más atractivo de este fin de semana en la Premier League.

Realidades distintas

El equipo local antes de esta jornada se encontraba en la sexta posición con 48 puntos, dentro de los puestos de competiciones europeas, pero al borde de quedar fuera de la clasificación a la Champions League. Recordemos que, a la espera del resto de resultados, solo los primeros cinco puestos en la Tabla General se pueden ingresar al sistema.

Por su parte, el conjunto de Pep busca arrebatarle una vez más el trofeo al Arsenal que, hasta hace unas semanas, parecía que el combinado de Arteta se llevaría el tan ansiado título sin ningún desequilibrio.

Además, este encuentro servirá de antesala a las semifinales de la FA Cup en las que blues y sky blues también se enfrentarán, esta vez para disputar una potencial copa en disputa.

A continuación te contamos cómo verlo en México.

¿Dónde y a qué hora ver Chelsea vs Manchester City este domingo?

Partido : Chelsea vs Manchester City

: Chelsea vs Manchester City Estadio : Stamford Bridge en Londres

: Stamford Bridge en Londres Competición : Jornada 32 de 38 en la Premier League

: Jornada 32 de 38 en la Premier League Hora tiempo del centro de México: 09:30 horas

Transmisión: Fox y Fox One

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OB