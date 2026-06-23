La actividad del Mundial 2026 continúa su marcha y la afición se prepara para el cierre de la fase de grupos. Tras asegurar su boleto a la siguiente ronda, la gran incógnita de los seguidores es a qué hora juega México vs. Chequia este miércoles 24 de junio, así como dónde ver en vivo este emocionante encuentro. El combinado nacional llega con la motivación a tope luego de sus recientes victorias, buscando consolidar su posición de privilegio en el torneo internacional.

El equipo dirigido por el estratega Javier Aguirre ha demostrado solidez en sus primeras presentaciones dentro del Grupo A. Con un paso perfecto de seis puntos, producto de un triunfo por 2-0 ante Sudáfrica y una victoria por la mínima diferencia de 1-0 frente a Corea del Sur, la escuadra azteca ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final. Sin embargo, el cuerpo técnico no planea bajar la guardia y buscará cerrar esta etapa con una actuación convincente ante su público.

¿Cómo llega Chequia al partido contra México?

Por su parte, la selección de Chequia vive una realidad completamente distinta y llega a este compromiso con la obligación absoluta de sumar unidades. El cuadro europeo apenas ostenta un punto en la clasificación, resultado de una dolorosa derrota por 2-1 ante Corea del Sur en su debut y un agónico empate 1-1 frente a la escuadra de Sudáfrica.

Los enfrentamientos entre ambas naciones en justas mundialistas son escasos, lo que añade un toque de misticismo a este duelo.

Horario y dónde ver en vivo México vs. Chequia

Para los aficionados que desean seguir cada minuto de las acciones, el partido está programado para este miércoles 24 de junio de 2026. El horario oficial del silbatazo inicial será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Se recomienda a los espectadores sintonizar las transmisiones con anticipación.

Para ver el compromiso, la afición contará con múltiples opciones tanto en televisión abierta como en sistemas de paga y streaming. El duelo será transmitido en vivo a través de las señales de Canal 5, Azteca 7 (en televisión abierta) y TUDN.

Además, para quienes prefieren disfrutar del futbol desde sus dispositivos móviles, las aplicaciones de ViX y Azteca Deportes ofrecerán la cobertura completa en tiempo real, garantizando que nadie se pierda este vibrante choque internacional.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB