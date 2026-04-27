Odin Ciani encaró a Faitelson tras disculpas a José Ramón: 'Cuántas veces te hice el trabajo'

El periodismo deportivo mexicano presenció un choque sin precedentes este lunes 27 de abril de 2026 en Pachuca, Hidalgo, durante la votación del Salón de la Fama del Futbol Internacional. David Faitelson tomó el micrófono para ofrecer disculpas públicas a su mentor, José Ramón Fernández, buscando sanar meses de ataques mediáticos.

Sin embargo, Odín Ciani interrumpió la narrativa de reconciliación, tomó la palabra y confrontó directamente al actual analista de TUDN. Ciani desnudó las tensiones acumuladas y transformó un evento de gala en un tribunal público que cuestionó la ética, la congruencia y la verdadera autoría de los éxitos televisivos que encumbraron a Faitelson.

El reclamo frontal: "Recuerda cuántas veces te hice el trabajo"

Odín Ciani no escatimó en críticas y lanzó un dardo directo a la credibilidad de su excompañero, exigiendo un alto a las disculpas vacías. "Por que ese anciano de 80 años, lo único que ha recibido de ti es eso y yo te lo vengo a exigir, te agradezco mucho que te pares enfrente de todos y que a partir de hoy respetes", sentenció Ciani frente a la audiencia atónita.

El periodista profundizó la herida al recordarle su pasado: "Ojalá respetaras a todos, dejarías de vivir pidiendo disculpas. Fuimos amigos, fuimos compañeros, te pido ese respeto aquí de frente, ¿ok? que recuerdes cuántas veces te hice el trabajo, eso es todo, gracias".

Esta declaración fulminó la imagen de Faitelson y expuso la dinámica de trabajo donde Ciani operaba como la mente creativa detrás de los aclamados reportajes.

Antecedentes: ¿Por qué estalla esta crisis ahora?

Este enfrentamiento representa el punto de ebullición de una olla de presión que comenzó a acumular vapor a finales de 2023, cuando David Faitelson abandonó ESPN para firmar con Televisa, la empresa que históricamente juró combatir.

José Ramón Fernández, fundador de la escuela antiamericanista, interpretó este movimiento como una traición imperdonable, desatando una guerra de declaraciones y acusaciones mutuas. El concepto de "color" en el periodismo deportivo, un formato narrativo que mezcla la pasión de la grada con la crónica del partido, cimentó la fama de Faitelson en los años noventa.

Hoy, Ciani reclama la paternidad de ese formato, demostrando que las heridas del pasado trascienden lo corporativo y tocan el orgullo profesional de quienes construyeron el éxito desde el anonimato.

El impacto en la credibilidad de los medios deportivos

La confrontación en Pachuca trasciende el chisme de pasillo y golpea directamente la confianza del espectador en los líderes de opinión. Los periodistas deportivos enfrentan hoy una crisis de autenticidad, donde las disculpas públicas parecen estrategias de relaciones públicas en lugar de arrepentimientos genuinos.

Ciani actuó como un catalizador del descontento generalizado hacia las figuras que cambian de camiseta corporativa y de valores editoriales con facilidad. Este episodio obliga a las audiencias a cuestionar quiénes son los verdaderos artífices del contenido que consumen y subraya la urgencia de reconocer el trabajo de los reporteros, redactores y productores que sostienen a las grandes estrellas de la televisión.

¿Por qué Odín Ciani afirma que le hacía el trabajo a David Faitelson?

Odín Ciani reclama la autoría de los famosos reportajes de "color" que TV Azteca y ESPN transmitían. Aunque Faitelson prestaba su voz y rostro para estas crónicas, Ciani y otros productores realizaban el trabajo de campo, las entrevistas, la redacción y la conceptualización creativa. El reclamo busca visibilizar el esfuerzo de quienes operan detrás de cámaras y cuestiona cómo los presentadores estelares se apropian del crédito profesional.

El cambio de empresa de Faitelson fracturó la relación entre ambos periodistas cuando el analista decidió dejar ESPN para unirse a TUDN (Televisa). Esta acción rompió la promesa histórica de nunca trabajar para la televisora de Chapultepec y desató meses de distanciamiento, críticas severas y acusaciones públicas. Faitelson intentó disculparse durante el evento del Salón de la Fama 2026, donde reconoció a Fernández como su maestro, pero la intervención de Ciani opacó el intento de reconciliación.

¿Quién es Odín Ciani y qué impacto tiene en el periodismo?

Odín Ciani destaca como un experimentado periodista, reportero y productor deportivo mexicano, reconocido por su trabajo en TV Azteca y ESPN junto a José Ramón Fernández. Ciani forjó una reputación sólida como investigador y creador de contenido al liderar coberturas de Juegos Olímpicos y Mundiales de Futbol.

Su lealtad a la escuela periodística de Fernández lo impulsó a defender a su mentor y a confrontar las actitudes de Faitelson.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

TG