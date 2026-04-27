El Magic de Orlando dejó en jaque a los Pistons de Detroit este lunes tras ganar el cuarto partido con marcador de 94-88, que puso a los de Florida a punto de consumar la gran sorpresa y eliminar a los primeros sembrados de la Conferencia Este, que buscarán recortar la distancia en casa.

Desmond Bane fue quien apareció en el momento clave . Además de terminar con 22 puntos para liderar a su equipo, encestó un triple que puso seis puntos por arriba al Magic con 1:16 por jugar en el último cuarto y después, con un par de fallas desde el tiro libre de Ausar Thompson, el camino quedó marcado en el partido.

Los disparos desde la línea de castigo, más que beneficiar a los Pistons, fueron su talón de Aquiles en el último periodo al fallar seis -incluidos los últimos de Thompson- que pudieron representar el empate en esa instancia del apretado encuentro, pero en el que los locales tuvieron el control del ritmo durante la segunda mitad.

La historia también pasó por la defensa que Jamahl Mosley le mandó a su equipo , forzando el doble de pérdidas que las propias (20 a 10, con 8 de Cade Cunningham) y un ataque agresivo que metió en problemas de faltas a Cunningham y Jalen Duren, quien sigue sin meterse del todo a la serie, anotando apenas 12 puntos y la noche ya está encima de Detroit. Franz Wagner destacó con manos activas robando 4 balones.

El propio Cunningham y Tobias Harris fueron los únicos que pudieron hacer 20 puntos o más, reflejando la poca ayuda que tuvieron en el partido y que será indispensable en su regreso a Michigan el miércoles, donde están obligados a dar el primer paso de una remontada complicada.

SV