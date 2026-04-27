El gobernador Pablo Lemus Navarro informó este lunes sobre los detalles del proceso de compraventa del Atlas, destacando como principal resultado la permanencia del equipo en Jalisco. De acuerdo con el mandatario, esta condición fue prioritaria durante toda la negociación , al considerar que el club es un símbolo fundamental de la identidad deportiva del estado.

Lemus Navarro subrayó que, desde el inicio de las conversaciones entre las partes involucradas, enfatizó que la permanencia del Atlas en territorio jalisciense no solo representa estabilidad para el equipo, sino también certeza para miles de seguidores.

“Estuvimos acompañando todo el proceso de compraventa del Atlas. Lo hicimos por una razón principal: solicité a la parte vendedora y a la parte compradora una sola condición dentro de la operación. La condición que exigí como Gobierno del Estado es que el Atlas se quedara en Jalisco, que no existiera la posibilidad de que se trasladara a ninguna otra ciudad. Tanto la parte vendedora como la compradora lo aceptaron, y es una gran noticia. Acompañamos todo el proceso desde el día uno hasta su culminación con la firma de la compraventa del equipo”, señaló.

Asimismo, dio a conocer que el nuevo propietario, el empresario José Miguel Bejos, ha mostrado disposición para fortalecer al club tanto en lo deportivo como en lo institucional. Según explicó, existe una comunicación constante entre ambas partes para impulsar el crecimiento del equipo y mantener su competitividad dentro del fútbol mexicano.

“Hay un gran compromiso por parte del empresario José Miguel Bejos, con quien mantengo una comunicación constante para el fortalecimiento del equipo. Ustedes lo pudieron ver en el comunicado: lo primero que establece la nueva directiva del Atlas es que el Atlas se queda en Jalisco, se queda en Guadalajara, y es una gran noticia porque era lo que nosotros habíamos pedido desde el día uno”, concluyó.

SV