Octavos de final Mundial 2026: fechas, horarios y dónde ver en vivo

El viernes, Egipto, Argentina y Colombia ganaron sus juegos de dieciseisavos de final y dejaron definidos los juegos de octavos del Mundial 2026, donde se darán encuentros de alto calibre como España vs. Portugal y México vs. Inglaterra.

Egipto tuvo que ir hasta los tiros penales para vencer a Australia, después de que en los 90 minutos reglamentarios terminaran empatados 1-1.

Argentina también necesitó de tiempos extra para dejar en el camino a Cabo Verde, la selección revelación de esta edición de la Copa del Mundo, que terminó invicta con cuatro empates oficiales, tres de ellos contra campeones mundiales (España, Uruguay y Argentina).

Menos reñido resultó el Colombia vs. Ghana que, pese a su escueto marcador de 1-0, estuvo dominado por la selección sudamericana.

El gol fue anotado por Jhon Arias apenas al minuto 14, tras un centro preciso de Luis Suárez.

Con estos resultados quedaron listos los cruces de octavos de final, adonde llegaron siete equipos de la UEFA, cuatro de Conmebol, tres de Concacaf (los anfitriones) y dos de la CAF. Ningún equipo de Asia ni de Oceanía alcanzó esta instancia.

X/miseleccionmx

Octavos de final del Mundial 2026

Sábado 4 de julio

Canadá vs. Marruecos

Horario: 11:00 horas

Canal: TUDN / ViX Premium

Paraguay vs. Francia

Horario: 15:00 horas

Canal: Azteca 7 / aztecadeportes.com / Canal 5 / TUDN / ViX Premium

Domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega

Horario: 14:00 horas

Canal: ViX Premium

México vs. Inglaterra

Horario: 18:00 horas

Canal: Azteca 7 / aztecadeportes.com / Canal 5 / TUDN / ViX Premium

Lunes 6 de julio

Portugal vs. España

Horario: 13:00 horas

Canal: ViX Premium

Estados Unidos vs. Bélgica

Horario: 18:00 horas

Canal: Azteca 7 / aztecadeportes.com / Canal 5 / TUDN / ViX Premium

Martes 7 de julio

Argentina vs. Egipto

Horario: 10:00 horas

Canal: Azteca 7 / aztecadeportes.com / Canal 5 / TUDN / ViX Premium

Suiza vs. Colombia