Egipto sigue soñando en la Copa del Mundo. El conjunto africano consiguió su boleto a los Octavos de Final tras imponerse 4-2 en la tanda de penales a Australia, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y los tiempos extra. Liderados por Mohamed Salah, los egipcios resistieron la reacción de los 'Socceroos' y ahora esperan al vencedor del duelo entre Argentina y Cabo Verde.

Pegada africana y el infortunio en el empate

Desde los primeros minutos, Egipto mostró mayor iniciativa y encontró recompensa gracias a una jugada a balón parado. Karim Hafez ejecutó un preciso centro tras el cobro de una falta y Emam Ashour apareció en el corazón del área para conectar un remate de cabeza que se incrustó junto al poste izquierdo, adelantando a los africanos y silenciando momentáneamente a la afición australiana.

Australia respondió tras el descanso y comenzó a inclinar el partido a su favor. La insistencia rindió frutos cuando Mohamed Hany, en su intento por despejar un balón dentro del área, terminó enviándolo al fondo de su propia portería. El autogol significó el 1-1 y devolvió la esperanza al conjunto oceánico, que ganó confianza con el paso de los minutos.

El empate convirtió el encuentro en un duelo de ida y vuelta, con ambos equipos buscando el tanto de la clasificación. Egipto estuvo muy cerca de recuperar la ventaja en la recta final del tiempo reglamentario, pero Patrick Beach apareció con una intervención extraordinaria. El arquero australiano protagonizó la atajada del partido al lanzarse de forma espectacular para desviar un potente remate de cabeza de Ramy Rabia, evitando un gol que parecía inevitable y enviando el encuentro al tiempo suplementario.

El muro bajo los tres postes y un cambio de ajedrez

Los tiempos extra mantuvieron la misma intensidad, aunque el desgaste físico comenzó a pesar en ambos equipos. Ninguno logró romper el empate y, en los minutos finales, Australia sorprendió con una decisión táctica: Patrick Beach, figura indiscutible del partido, dejó su lugar para que ingresara Mathew Ryan, especialista en tandas de penales, con la intención de darle ventaja a los oceánicos desde los once pasos.

Australia comenzó la definición cuesta arriba cuando su capitán, Harry Souttar, erró el primer disparo. Más adelante, Lucas Herrington también falló el cuarto cobro, dejando el panorama completamente favorable para Egipto. Hossam Abdelmaguid asumió la responsabilidad del penal definitivo y no perdonó, sentenciando el 4-2 que desató la celebración egipcia.

Con este triunfo, Egipto mantiene vivo el sueño mundialista y se instala entre los 16 mejores del torneo, donde enfrentará al ganador del duelo entre Argentina y Cabo Verde en busca de un lugar en los Cuartos de Final.

NG