Atlas se va de vacaciones

Después de un semestre para el olvido, los rojinegros del Atlas oficialmente comenzaron sus vacaciones. Porque tras sumar apenas 17 puntos en el Apertura 2025, una cifra que nunca alcanza para competir seriamente y mucho menos para aspirar al Play-In, el plantel rompió filas este martes 11 de noviembre, según informó la propia directiva.

El descanso quizá llegue como alivio, aunque también como recordatorio de que este torneo dejó más dudas que certezas en el proyecto de Diego Cocca.

En un comunicado escueto, Atlas anunció que el equipo volverá a la actividad hasta el 3 de diciembre, cuando iniciará la pretemporada rumbo al Clausura 2026 en las instalaciones de la Academia AGA. Tiempo tendrán los futbolistas para reflexionar sobre lo que no funcionó en un semestre donde los errores repetidos y la falta de contundencia terminaron por convertir cada jornada en un recordatorio de que la Liguilla quedaba más lejos.

La pausa también sirve para comenzar a definir el futuro de varios jugadores cuyo contrato ha finalizado o está por hacerlo. Uno de ellos es Matías Cóccaro, quien no continuará en la institución. El uruguayo, que llegó como una apuesta importante en ataque, no logró consolidarse como la referencia ofensiva que el equipo necesitaba y ambas partes han decidido tomar caminos separados. Su salida podría ser solo el comienzo de una reestructura más amplia.

De hecho, la directiva estaría dispuesta a escuchar ofertas por prácticamente cualquier elemento del plantel. Nadie tiene el puesto asegurado y la idea es abrir la ventana a movimientos que permitan refrescar un grupo que, desde hace varios torneos, arrastra inconsistencias que se reflejan directamente en la tabla.

Así, mientras algunos equipos se alistan para competir por el título, Atlas inicia otra pretemporada adelantada, con la esperanza de que esta vez el descanso sirva para corregir más que para olvidar.

