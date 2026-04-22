Nuevo lote de boletos para el Mundial 2026: ¿a qué hora inicia la venta hoy?

La cuenta regresiva para la máxima fiesta del futbol ha comenzado de manera oficial. A tan solo 50 días de que ruede el balón en la cancha, la FIFA ha encendido la emoción de millones de aficionados al anunciar una nueva y esperada fase de venta de entradas a nivel global.

Este miércoles 22 de abril marca una fecha absolutamente clave en el calendario de cualquier seguidor del deporte rey que desee asistir a los estadios. Se trata de la fase de venta de última hora, una oportunidad de oro para quienes sueñan con vivir la pasión mundialista directamente desde las gradas.

¿A qué hora inicia la venta de boletos en México?

La apertura oficial de la plataforma de boletaje está programada meticulosamente para las 11:00 am en tiempo del Este (ET). Para los apasionados aficionados que residen en territorio azteca, esto significa que la fila virtual comenzará a operar exactamente a las 9:00 am.

Es de vital importancia estar preparado frente a la pantalla varios minutos antes de la hora señalada, ya que el sistema operará bajo la estricta modalidad de "orden de llegada". Esto quiere decir que no habrá sorteos previos; los primeros en ingresar al portal tendrán la prioridad absoluta para elegir sus asientos.

¿Dónde y cómo comprar las entradas oficiales de la FIFA?

El único canal legal y autorizado para realizar esta importante transacción es el sitio web oficial de la organización: FIFA.com/tickets. Las autoridades deportivas han sido sumamente enfáticas en recomendar a los usuarios que eviten a toda costa las plataformas de terceros para no ser víctimas de fraudes cibernéticos o precios inflados.

Una vez que logres ingresar exitosamente al portal tras la fila virtual, podrás visualizar el mapa interactivo de los estadios, incluyendo sedes emblemáticas como el Estadio Akron en Guadalajara. El sistema te permitirá seleccionar tus lugares de forma manual o utilizar la práctica opción automática de "Reservar el mejor asiento disponible".

Categorías y disponibilidad para los 104 partidos del torneo

De acuerdo con el reciente comunicado emitido por la entidad que preside Gianni Infantino, este nuevo lote incluye localidades para los 104 emocionantes encuentros del torneo. Cabe recordar que esta histórica edición se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, abarcando a 48 selecciones nacionales por primera vez.

Los afortunados usuarios encontrarán disponibilidad de entradas en las categorías 1, 2 y 3, adaptándose a diferentes presupuestos. Además, la organización ha confirmado que, en algunos casos muy específicos y demandados, se liberarán codiciados asientos de primera fila para que los fans puedan vivir la acción prácticamente a nivel de cancha.

Consejos para asegurar tu lugar en el Mundial 2026

Primero, garantiza una conexión estable: Asegúrate de estar conectado a una red Wi-Fi rápida y confiable mucho antes de las 9:00 am. Un microcorte de internet podría sacarte de la fila virtual y hacerte perder tu valioso lugar en la lista de espera, arruinando tu oportunidad de compra en esta fase crucial.

Segundo, ten tu método de pago listo y verificado: Mantén a la mano tu tarjeta de crédito o débito y asegúrate de que esté habilitada por tu banco para realizar compras internacionales por internet. El tiempo de sesión para completar el pago suele ser limitado, por lo que la rapidez es fundamental.

Finalmente, si por alguna razón no logras conseguir tus entradas hoy, mantén la calma porque no todo está perdido. La FIFA continuará liberando boletos adicionales de forma periódica hasta la gran final del 19 de julio, y también habilitará su plataforma oficial de reventa segura para proteger a los aficionados del mercado negro.

CT