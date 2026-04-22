América vence con polémica al León y asegura su lugar en la liguilla

Con polémica y sufrimiento, pero América cumplió con su obligación. Ganó en cancha del León 3-2 y aseguró su lugar en la liguilla del torneo Clausura 2026, que es lo único que le importaba a André Jardine y a sus jugadores.

Después del fracaso en CONCACAF, las Águilas recibieron la visita de Emilio Azcárraga en las instalaciones de Coapa, según ESPN, y parece que tuvo efecto esa reunión, ya que desde entonces vencieron al bicampeón vigente del futbol mexicano y confirmaron su cambio de aires con esta victoria ante la Fiera.

El conjunto de Coapa tuvo un comienzo de partido eléctrico. Primero, el 'Rayito' Brian Rodríguez abrió el marcador al minuto 3 con una muestra de su gran talento y antes de los 15 minutos, Erick Sánchez aumentó esa ventaja con un golazo de larga distancia.

El América había tenido un arranque de partido excepcional, pero el León de Javier Gandolfi sacó sus garras y vendió cara la derrota. Díber Cambindo descontó (37') y el exChivas, Fernando Beltrán (48'), empató el partido con un verdadero golazo.

La segunda parte fue un constante ida y vuelta y el partido se disputó en las dos áreas, hasta que el árbitro César Arturo Ramos fue a revisar el VAR por una mano dentro del área esmeralda y finalmente, otorgó la pena máxima a favor de las Águilas.

Alejandro Zendejas no perdonó y anotó el gol del triunfo del América, que ahora cerrará su participación en la temporada regular en el estadio Azteca frente al Atlas el próximo sábado.