Nueva Caledonia vs Jamaica: Esto valen las plantillas de cada selección del Repechaje Internacional

Esta noche, Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentan en el estadio Guadalajara en un partido crucial por un boleto al Mundial 2026. Ambas selecciones buscan hacer historia y ser el invitado número 47 a la próxima Copa del Mundo .

Los "Reggae Boyz" de Jamaica parten como favoritos , ocupando la posición 70 en el Ranking FIFA, mientras que Nueva Caledonia se encuentra en el puesto 150 y cuenta con una plantilla de jugadores semiprofesionales. La diferencia en el ranking se refleja también en el valor de sus plantillas.

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Según Transfermarkt, la selección de Jamaica tiene un valor total de 67.86 millones de dólares. Su jugador más costoso es Leon Bailey, quien juega en el Aston Villa de la Premier League de Inglaterra y tiene un valor de 18.45 millones de dólares. Para poner esto en perspectiva, el valor de Bailey es el triple que el de todos los futbolistas caledonios juntos .

Por otro lado, la plantilla de Nueva Caledonia tiene un valor de seis millones de dólares, una cifra considerablemente más baja . El elemento más caro de la selección de Oceanía es Angelo Fulgini, quien milita en el Al-Taawoun FC de la Liga Profesional Saudí y tiene un valor de 5.77 millones de dólares. Esto significa que el resto de los jugadores de Nueva Caledonia suman solo 230,000 dólares para redondear el valor total de la plantilla.

La disparidad en el valor de las plantillas es abismal, pero Nueva Caledonia no pierde la esperanza de dar la sorpresa y clasificar a su primera Copa del Mundo . A pesar de la presión y el favoritismo de Jamaica, en el fútbol, cualquier cosa puede suceder cuando el balón rueda.

Jugadores a seguir

Jugador más caro de Jamaica:

Leon Bailey: 18.45 millones de dólares

Jugador más caro de Nueva Caledonia:

Angelo Fulgini: 5.77 millones de dólares

Un paso más antes de la fiesta grande

El ganador de este crucial encuentro entre Nueva Caledonia y Jamaica no sólo avanzará en su sueño mundialista, sino que también se enfrentará a un nuevo desafío: la República Democrática del Congo.

Este partido de la "final" del repechaje será la última prueba para determinar qué selección obtendrá el codiciado boleto al Mundial 2026. La expectativa es alta, ya que ambas selecciones buscarán dejarlo todo en la cancha para asegurar su lugar en la máxima cita del fútbol.

Para Jamaica, una victoria significaría consolidar su favoritismo y enfrentar a la República Democrática del Congo con la moral alta, buscando demostrar que su valor de plantilla y su posición en el ranking FIFA se traducen en resultados.

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Para Nueva Caledonia, si lograran la hazaña de superar a Jamaica, el enfrentamiento contra la República Democrática del Congo sería la culminación de un camino lleno de sorpresas , donde cada partido ha sido una oportunidad para reescribir su historia futbolística y demostrar que el espíritu y la determinación pueden superar las diferencias económicas.

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