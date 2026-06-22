La fase de grupos del Mundial 2026 entra en una etapa decisiva y este lunes 22 de junio podría marcar diferencias importantes en la lucha por los boletos a los octavos de final. Las selecciones de los grupos I y J afrontan compromisos de alto valor, conscientes de que cada punto puede ser determinante en sus aspiraciones dentro del torneo.

La jornada reúne varios encuentros atractivos y con implicaciones directas en la clasificación. Aquí te compartimos el calendario completo de partidos del lunes 22 de junio, con sus horarios y las opciones para verlos EN VIVO por televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

La jornada pone bajo los reflectores a dos selecciones que parten entre las favoritas al título. Argentina, actual campeona del mundo, se enfrentará a Austria en un partido que podría acercarla a la clasificación en el Grupo J, mientras que Francia buscará mantener el paso firme cuando se mida a Irak en actividad del Grupo I. A la par, Noruega y Senegal protagonizarán uno de los duelos más equilibrados del día, con puntos de enorme valor en la carrera por un lugar en los dieciseisavos de final.

Con varios escenarios en juego, este lunes podría comenzar a perfilar a nuevos clasificados y complicar el panorama para otros equipos. Además, en EL INFORMADOR encontrarás el seguimiento de cada encuentro, resultados al momento, tablas de posiciones y las noticias más destacadas que deje el Mundial 2026.

Calendario de partidos del Mundial 2026

Lunes, 22 de junio

Argentina vs Austria

Sede: Estadio Dallas, Dallas, 11:00 horas

Estadio Dallas, Dallas, 11:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Francia vs Irak

Sede: Estadio Filadelfia, Filadelfia, 15:00 horas

Estadio Filadelfia, Filadelfia, 15:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Noruega vs Senegal

Sede: Estadio Nueva York/Nueva Jersey, 18:00 horas

Estadio Nueva York/Nueva Jersey, 18:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

Jordania vs Argelia

Sede: Estadio Bahía de San Francisco, San Francisco, 21:00 horas

Estadio Bahía de San Francisco, San Francisco, 21:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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