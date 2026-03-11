Clásico Mundial de beisbol 2026: ¿Cuánto ganaría México si pasa a los cuartos de final?

Este miércoles 11 de marzo, la Selección Mexicana de Beisbol se enfrentará a Italia en el Clásico Mundial de beisbol 2026. De ganar, México no solo se llevaría el gran triunfo para el pase de la segunda ronda, sino también una gran ganancia económica. De acuerdo al portal oficial de Sports Illustrated, de ganar México ante Italia en el Clásico Mundial 2026, se llevaría una jugosa cantidad. Cabe destacar que con tan solo la participación de los equipos se les garantiza 750 mil dólares, para repartir entre la federación, los jugadores y el cuerpo técnico.De acuerdo al portal oficial, de pasar a los cuartos de final, a México se le agregarían otros 300 mil dólares a su bolsa de ganancias. Este año las ganancias del Clásico Mundial de béisbol aumentaron a 6 millones de dólares; en 2023 fueron a 7.5 millones; por cada fase del torneo hay una cifra estipulada. Esta es la oportunidad de México de levantarse tras haber caído ante Estados Unidos; la novena nacional liderada por Benjamín Gil depende de una victoria para mantenerse con posibilidades de avanzar a los cuartos de final del torneo.El partido de México contra Italia se podrá ver EN VIVO en televisión y las plataformas de streaming: ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium y Nu9veFecha y hora: Miércoles 11 de marzo, 17:00 horas (tiempo del centro de México) * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS