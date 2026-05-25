La obtención de la décima estrella por parte de Cruz Azul modificó el panorama del futbol mexicano durante este fin de semana. El equipo capitalino logró concretar sus oportunidades en un partido de alta fricción táctica que mantuvo la tensión al límite hasta el último minuto del tiempo reglamentario.

El conjunto cementero derrotó a los Pumas de la UNAM en la serie definitiva del torneo Clausura 2026. Este marcador establece un precedente para ambas instituciones, dejando al descubierto las diferencias en la ejecución de los proyectos deportivos de los dos clubes durante la presente campaña regular y la liguilla.

La victoria lograda de visitante se materializó en el césped del Estadio Olímpico Universitario, un recinto que habitualmente complica el accionar de los equipos foráneos. La escuadra celeste logró neutralizar el planteamiento táctico de los felinos justo cuando el reloj y el desgaste físico jugaban en contra de todos los presentes.

La reacción de Martín Anselmi tras el silbatazo final en Ciudad Universitaria

Una vez concluido el encuentro, las reacciones en el entorno deportivo surgieron de inmediato en diversas plataformas. Destacó la postura de Martín Anselmi, estratega argentino que tomó las riendas de La Máquina durante el año 2024 y que sentó varias de las bases operativas que hoy rinden frutos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exentrenador celeste publicó un mensaje dirigido a los jugadores y a la afición. "Así tenía que llegar, la merecen más que nadie. Felicidades campeones. Los quiero mucho", redactó el técnico, confirmando su seguimiento al equipo mexicano desde la distancia.

Historia de Martin Anselmi respecto al campeonato del Cruz Azul. ESPECIAL

Estas declaraciones abren el debate sobre el peso del legado que dejó el sudamericano en la institución cementera. Resulta evidente que el actual cuerpo técnico supo aprovechar la inercia de trabajo previo, bajo el mando de Larcamón, y ajustando únicamente las piezas necesarias para evitar los errores cometidos en las fases finales de torneos anteriores.

Un triunfo en tiempo de compensación que exhibió las fallas locales

El desarrollo del compromiso careció de fluidez durante largos lapsos, con un cuadro universitario que priorizó el orden defensivo sobre la propuesta ofensiva. Esta postura conservadora terminó por pasarles factura frente a un rival que mantuvo la presión alta y la concentración hasta las instancias finales del duelo por el título.

La balanza se inclinó definitivamente gracias a la intervención de Rodolfo Rotondi, quien apareció en el área rival durante el tiempo de compensación. El jugador argentino definió con precisión para marcar el tanto que sentenció la eliminatoria y silenció a los miles de seguidores auriazules presentes en las gradas.

Por el lado de los universitarios, la derrota en casa subraya una falta de capacidad para cerrar los partidos decisivos. El equipo del Pedregal no logró retener el balón en los minutos finales, cediendo la iniciativa a un oponente que no perdonó la desatención defensiva en su propia área.

El impacto del campeonato celeste en el ecosistema de la Liga MX

Este resultado pone fin a una sequía de cinco años sin títulos de liga para la escuadra de La Noria. La obtención de este trofeo valida las recientes decisiones directivas, las cuales habían sido cuestionadas por un sector de la prensa debido a su falta de resultados inmediatos.

La coronación de los cementeros también traslada la presión hacia el resto de los equipos considerados grandes en el país. Clubes grandes se verán obligados a reestructurar sus plantillas si desean competir al mismo nivel de exigencia durante el próximo semestre del balompié nacional.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB