Las goleadas más escandalosas de los Mundiales jugados en México

Los torneos que la FIFA ha organizado en territorio mexicano son momentos inolvidables de la historia del futbol internacional.

Durante las ediciones de México 1970 y México 1986, los aficionados locales e internacionales fueron testigos de partidos memorables que destacaron por su abultada cantidad de goles.

Estos encuentros demostraron el inmenso poderío ofensivo de diversas selecciones europeas que, a pesar del intenso calor de las diferentes ciudades de nuestro país y la altura, lograron imponer sus condiciones de manera contundente.

En esta ocasión, en la redacción de EL INFORMADOR, te contaremos sobre los partidos con los resultados más amplios que dejaron una huella imborrable en la memoria de los seguidores del deporte.

El poderío europeo en México 1970

En el Mundial de 1970, el futbol experimentó una clara transición hacia un estilo mucho más dinámico, vistoso y vertical frente a las porterías.

En ese escenario, la Selección de Alemania Federal confirmó con autoridad su poder ofensivo ante un adversario europeo que no se lo puso sencillo.

El intenso duelo frente a Bulgaria concluyó con un claro 5-2 a favor del conjunto germano, reflejo de su eficacia frente al arco.

Más allá del resultado, el encuentro evidenció una realidad difícil de ignorar: Alemania disponía de un ataque demoledor, capaz de romper cualquier planteamiento defensivo en lapsos muy cortos.

Al final, el campeón terminó siendo Brasil, cuyo marcador más amplio fue un 4-1 en dos ocasiones, primero en su debut ante Checoslovaquia y en la final ante Italia.

La aplanadora soviética y el dinamismo danés en 1986

Dieciséis años después, el torneo más importante del mundo del futbol regresó a México y trajo consigo una nueva ola de resultados escandalosos desde la fase de grupos.

La Unión Soviética protagonizó una de las mayores exhibiciones de futbol total de la época al aplastar sin piedad a su similar de Hungría.

El resultado final de aquel encuentro fue un aplastante 6-0, una victoria histórica que posicionó a la escuadra soviética como una de las más temidas del certamen.

Por su parte, la sorprendente Selección de Dinamarca también dejó su firma dorada en la historia al enfrentar a un histórico y aguerrido equipo sudamericano. Los daneses superaron ampliamente a la escuadra de Uruguay con un marcador de 6-1, demostrando un juego rápido y sumamente efectivo que sorprendió al mundo entero.

El sorpresivo revés: La furia de la Selección de España

Sin embargo, el futbol profesional siempre da revanchas, y la misma Dinamarca probaría el amargo sabor de la derrota muy poco tiempo después.

En la misma edición del Mundial de 1986, el equipo danés se cruzó con la Selección de España en un duelo de eliminación que prometía ser sumamente parejo.

Contra todo pronóstico de los expertos, los españoles desataron una verdadera tormenta ofensiva en la cancha y terminaron goleando a Dinamarca con un marcador final de 5-1.

Este resultado no solo eliminó a los daneses del torneo, sino que consolidó a España como una potencia capaz de reponerse ante cualquier adversidad deportiva.

¿México vivirá otras goleadas históricas en su tercera vez?

A menos de dos meses para el inicio del Mundial de 2026, programado para el 11 de junio, México se postula como un escenario clave dentro del torneo, con al menos 11 selecciones confirmadas para disputar partidos en su territorio durante la fase de grupos, cifra que podría ampliarse en las rondas eliminatorias. Con ese contexto, el antecedente de 1970 y 1986 cobra todavía más relevancia, al tratarse de una sede donde históricamente los encuentros han ofrecido un espectáculo difícil de olvidar.

De cara a esta nueva edición, equipos como España, Uruguay, Colombia o Suecia aparecen como algunos de los protagonistas que sí pisarán canchas mexicanas desde la primera fase, junto con selecciones que suelen imprimir ritmo alto como Japón o Corea del Sur. A ellos se suman combinados europeos y africanos que podrían encontrar en las condiciones del país un entorno propicio para partidos abiertos, especialmente si logran adaptarse rápidamente a la altura y al clima de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Además, el formato del torneo abre la puerta para que potencias como Brasil, Alemania, Francia, Países Bajos o incluso Argentina puedan disputar encuentros en México a partir de la fase eliminatoria, dependiendo de su posición en grupos. Este cruce de escenarios sube la expectativa de que el país vuelva a ser testigo de duelos intensos y, potencialmente, de nuevas goleadas que se sumen a los episodios históricos ya registrados en las anteriores Copas del Mundo en nuestro país.

Con ese panorama, más que una coincidencia, todo apunta a que México volverá a ser sinónimo de partidos memorables dentro de un Mundial que, al menos en el papel, tiene argumentos suficientes para repetir esa narrativa.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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