¡Se acabó la espera! Tras cuatro años de ausencia, la NFL regresará a México en diciembre de 2026, con planes para dos años más de partidos en el país.

Tras varios meses de especulación, Roger Goodell, comisionado de la Liga, aprovechó la semana previa al Super Bowl LX para anunciar el regreso a nuestro país, en el renovado Estadio Azteca, ahora llamado Banorte. Además, confirmó que el contrato con México se renovó por dos años más, con visitas aseguradas, además de 2026, para 2027 y 2028.

A falta de confirmar qué equipos serán los que jueguen en Santa Úrsula, son 10 franquicias las que tienen derechos de marketing en México: Raiders de Las Vegas, Cardinals de Arizona, Cowboys de Dallas, Broncos de Denver, Texans de Houston, Chiefs de Kansas City, Rams de Los Ángeles, Dolphins de Miami, Steelers de Pittsburgh y 49ers de San Francisco.

"Sé que tendremos nueve juegos internacionales y estamos emocionados por eso. Volveremos a México en diciembre y es maravilloso por nuestros fanáticos allá; no podemos esperar para volver, después de las remodelaciones del Estadio Azteca", declaró Roger Goodell.

"Estamos encantados de traer de vuelta los partidos de la temporada regular de la NFL a la Ciudad de México a partir de 2026, reafirmando nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país", dijo Arturo Olivé, director general de NFL México.

La NFL regresará al Estadio Azteca, cumpliendo el anhelo de millones de aficionados mexicanos. Este retorno es posible gracias a las renovaciones del inmueble con miras a la Copa del Mundo de 2026. El encuentro más reciente de la NFL en México se celebró en 2022, donde los 49ers se impusieron 38-10 a los Cardinals.

México recibirá su sexto juego de temporada regular de la NFL y extiende su relación con la Liga.

5 encuentros de campaña regular ha tenido el Coloso de Santa Úrsula; el más reciente, en 2022.

