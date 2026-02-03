Dónde ver EN VIVO el partido Arsenal vs Chelsea por las semifinales de la Carabao Cup

La vuelta de las semifinales de la Carabao Cup, la Copa de la Liga Inglesa, se juega esta semana y hoy el Arsenal defenderá en casa la ventaja de 3-2 que consiguió en el partido de ida frente al Chelsea.

El encuentro Arsenal vs. Chelsea será transmitido en México en vivo por ESPN 2 y Disney+ a las 14:00 horas.

La segunda semifinal, entre el Manchester City y el Newcastle, campeón defensor, se disputará el miércoles, también a las 14:00 horas, con transmisión por ESPN y Disney+.

El camino del Arsenal en la competencia —que reúne a los 92 clubes de las cuatro ligas profesionales de Inglaterra— comenzó en los dieciseisavos de final, donde dio cuenta del Port Vale. Posteriormente superó al Brighton en los octavos de final y al Crystal Palace en un auténtico partidazo de cuartos de final que tuvo que llegar hasta la tanda de penaltis.

El Chelsea, por su parte, también inició su andar en los dieciseisavos de final y en su trayecto ha eliminado al Lincoln City, al Wolverhampton y al Cardiff City. En este partido tendrá la desventaja de estar abajo en el marcador global y jugar como visitante, además de cargar con un antecedente negativo: los Blues no han podido ganar ninguno de sus últimos 10 partidos contra el Arsenal, con un saldo de siete derrotas y tres empates.

A lo anterior se suma que se enfrentarán a una de las mejores versiones recientes del Arsenal, líder de la Premier League, que además clasificó a los octavos de final de la Champions League con marca perfecta de ocho victorias en igual número de partidos durante la fase de grupos.

Alineaciones probables para el Arsenal vs.Chelsea

Arsenal

Portero: Kepa Arrazibalaga

Defensas: Jurrien Timber, William Salibá, Gabriel, Piero Hincapié

Medios: Noni Madueke, Martin Zubimendi, Declan Rice

Delanteros: Bukayo Saka, Leandro Trossard, Viktor Gyökeres

Técnico: Mikel Arteta

Chelsea

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella

Medios: Jamie Gittens, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer, Alejandro Garnacho

Delanteros: Joao Pedro

Técnico: Liam Rosenior

El volante de Arsenal Mikel Merino intenta rematar en el partido contra Manchester United en la Liga Premier, el domingo 25 de enero de 2026, en Londres. AP/K. Wigglesworth

Mikel Merino causa baja por periodo prolongado

El centrocampista español del Arsenal, Mikel Merino, será sometido a una cirugía para remediar la lesión ósea que sufrió el pasado 25 de enero en la derrota por 3-2 ante el Manchester United.

Según un comunicado de la Premier League, “se espera que Mikel esté fuera de acción por un periodo prolongado, con el objetivo de regresar a los entrenamientos completos antes del final de la temporada”.

La previsión es que esté totalmente recuperado para disputar la copa del mundo, que iniciará el 11 de junio.

Para el partido de hoy, los Gunners tampoco contarán con Max Dowman, Mikel Merino ni Bukayo Saka.

Por el lado del Chelsea, Levi Colwill, Roméo Lavia, Tosin Adarabioyo, Dário Essugo y Jamie Gittens estarán ausentes.