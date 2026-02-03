La NFL tiene una tranquila noche inaugural del Super Bowl LX

Quizás el partido en sí esté a la altura de las expectativas, porque la Noche Inaugural del Super Bowl fue más tranquila de lo habitual.

Drake Maye y los Patriots de Nueva Inglaterra (17-3) se enfrentan a Sam Darnold y Seahawks de Seattle (16-3) el domingo en el Levi’s Stadium, sede de los 49ers de San Francisco.

El frenesí mediático que da inicio a las festividades de la semana fue menor, más silencioso y mucho menos escandaloso que en años anteriores.

La multitud dentro del Centro de Convenciones de San José incluía a más de cinco mil fanáticos; ha sido el doble o más en estadios más grandes. Más de dos mil reporteros de todo el mundo se acreditaron para cubrir el evento típicamente alocado, en comparación con los seis mil miembros de los medios en Las Vegas hace dos años.

No había rastro del hombre desnudo en un barril. Nadie llevaba vestido de novia ni le propuso matrimonio a Maye. Los reporteros no pedían a los jugadores que bailaran ni hicieran trucos raros.

Aun así, no todo era futbol americano y esquemas ofensivos y defensivos.

Le preguntaron a Maye sobre su esposa, Ann Michael Maye, y sus populares videos de repostería en redes sociales.

A Darnold se le preguntó que nombrara su cafetería, restaurante de hamburguesas, pasatiempo y comida favoritos.

El entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, se negó a comparar a Maye con Tom Brady y le hicieron varias preguntas sobre jugar para Bill Belichick.

Los Patriots pasaron una hora respondiendo preguntas antes de dar paso a los Seahawks, que subirían al escenario una hora después.

Un evento que comenzó como una presentación diurna de los equipos se ha convertido en un evento en vivo, con entrada y en horario estelar en televisión nacional.

Esta es una revancha del Super Bowl tras uno de los finales más memorables entre los primeros 59. Los Patriots vencieron a los Seahawks 28-24 cuando Malcolm Butler interceptó un pase de Russell Wilson desde la yarda 1 en el último minuto el 1 de febrero de 2015.

Los Seahawks contaban con la defensa más férrea de la NFL, liderada por el tackle Leonard Williams, el linebacker Ernest Jones IV y el cornerback Devon Witherspoon. Seattle permitió solo 17.1 puntos por partido.

Pero el resurgimiento de Darnold será la historia principal de la semana. Se convirtió en el primer mariscal de campo en liderar a dos equipos a temporadas consecutivas de 14 victorias y ha demostrado que sus escépticos estaban equivocados. Ahora, intenta ayudar a Seattle a ganar su segundo Super Bowl en la cuarta aparición de la franquicia en el partido.

FRASES

“Tuve la suerte de ser seleccionado por los Jets, donde las cosas no salieron como quería, luego fui a los Panthers y aprendí muchas cosas. En San Francisco pude ser suplente de un gran jugador como Brock Purdy, después fui a Minnesota con grandes entrenadores y jugadores y ahora estoy aquí, listo a seguir aprovechando cada experiencia”.

Sam Darnold, quarterback de los Seahawks de Seattle

“(Firmar a Darnold) es una de esas decisiones que terminó por ser una referencia. Todos hicimos nuestra tarea y ahora lo tenemos al frente. Necesitábamos de un competidor como él. Tiene un conjunto de habilidades impresionantes; es un ganador y ahora la meta está en el Super Bowl”.

Mike McDonald, entrenador de los Seahawks de Seattle

“Es un momento que cierra un círculo. Es lo más importante. ¡Qué momento! Estoy agradecido por mi papá. Pudo llevarme a un Super Bowl (hace 10 años). No lo doy por sentado. No todos los niños pueden vivir eso. Ahora, estar aquí jugando no me hace dar por sentado lo especial que es y simplemente trato de disfrutarlo”.

Drake Maye, quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra

“Alguien tiene que ser el desfavorecido. No creo que nos disguste. Eso nunca nos ha afectado. No nos preocupamos con ese tipo de cosas (no ser favoritos), al contrario, nos hace sentir listos y emocionados por demostrar de lo que es capaz este equipo”.

Mike Vrabel, entrenador de los Patriots de Nueva Inglaterra