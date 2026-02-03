No tan rápido con una temporada de la NFL de 18 juegos.

Una semana después de que el propietario de los Patriots, Robert Kraft, lo hiciera parecer inevitable, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, aseguró que ampliar la campaña regular “no es un hecho”.

“No hemos tenido ninguna discusión formal al respecto y, francamente, muy pocas, si es que alguna, conversaciones informales”, afirmó Goodell en su conferencia anual sobre el estado de la liga, previa al Super Bowl. “No es un hecho que lo haremos. No es algo que asumamos que sucederá. Es algo que queremos discutir con el liderazgo del sindicato”.

Las declaraciones contrastan con lo dicho días antes por Kraft, quien dio por sentado el cambio. “Cada equipo jugará 18 (juegos de temporada regular) y dos (juegos de pretemporada) y eliminaremos uno de los juegos de pretemporada, y cada equipo cada año tendrá un juego en el extranjero”, comentó a la estación 98.5 FM.

Goodell reconoció que el tema está sobre la mesa, pero subrayó que la conversación será compleja, especialmente ante la próxima transición de liderazgo en la Asociación de Jugadores de la NFL. Señaló que deberán abordarse preocupaciones sobre la seguridad de los jugadores, el equilibrio competitivo, la posible adición de otra semana de descanso y el tamaño de las plantillas.

El contrato colectivo vigente entre la Liga y el sindicato expira en 2030. “Cuando nos reunamos, podremos abordar estos temas juntos”, puntualizó el comisionado, quien reiteró su postura expresada en 2024: preferir un juego de temporada regular sobre uno de pretemporada.

