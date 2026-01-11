Toluca comenzó el torneo este sábado con una victoria 1-0 en casa de Rayados, a pesar de tener varias ausencias de jugadores titulares, gracias a una anotación de Helinho y a que Hugo González le atajó un penal a Sergio Canales en la recta final del encuentro.

Los dirigidos por Doménec Torrent salían con la misión de sacar, aunque sea, una espina de la eliminación en la semifinal del torneo pasado y tener una pequeña revancha. En el primer tiempo lograron algunas llegadas a la portería de González, mientras que los escarlatas, con un ataque muy parchado sin Alexis Vega ni Paulinho, también conseguían disparos lejanos.

Al 55 llegó la “diablura” de Helinho. Cerca del medio campo le dejó el balón de taco a Santiago Simón y éste rápidamente volvió a encontrar al brasileño en un pase filtrado por el costado derecho para que rematara cruzado y superara a Cárdenas, dándole la ventaja a los choriceros.

Con entradas de revulsivos como Iker Fimbres, los regiomontanos mantuvieron la pelota, y fue al 84’ que llegó la gran oportunidad de igualar, cuando Luis Enrique Santander decretó la pena máxima por una falta de Diego Barbosa sobre Fimbres. Sergio Canales fue el responsable del tiro, que puso a la derecha del portero, pero Hugo González llegó al balón y evitó el tanto del español.

Monterrey sufrió el descalabro a pesar de superar al rival en los números de remates totales, remates a puerta y posesión a del balón. El siguiente martes visitarán a Necaxa, en tanto que Toluca enfrentará en el Nemesio Diez a Santos el miércoles.