El Soldier Field fue escenario de una noche de alarido este sábado, cuando los Osos derrotaron a su acérrimo rival, los Packers, 31-27, y sellaron su pase a la ronda divisional de la Conferencia Nacional. Tras un inicio titubeante que los dejó abajo por hasta 18 puntos, Chicago protagonizó una remontada memorable en un partido vibrante que se definió recién en la última serie ofensiva.

Los Osos comenzaron con un gol de campo que los puso por delante temprano, pero la ofensiva de los Packers de Jordan Love tuvo un mejor inicio, con sus primeras tres series terminando en las diagonales, primero con un pase a Christian Watson, en la segunda a Jayden Reed y conectando con Romeo Doubs en la tercera, para poner las cosas 21-3. Por su parte, los Osos salieron con las manos vacías en dos series, una en la que Caleb Williams fue interceptado y otra en la que arriesgaron, sin éxito, en cuarta oportunidad.

El bache de los dirigidos por Matt LaFleur inició en la última serie de la primera mitad, en la que Brandon McManus falló un gol de campo de 55 yardas. Después, el equipo terminó despejando en las siguientes cuatro series en la segunda mitad.

Poco a poco fue creciendo la intensidad y la confianza en los locales, a cargo de Ben Johnson desde la línea lateral y con Caleb Williams en los controles ofensivos. Sumaron tres puntos en su primer intento del tercer cuarto y, aunque después le cazaron otro pase a Williams, regresaron para anotar nuevamente con una patada, seguida del primer touchdown del encuentro para ellos en las manos de D’Andre Swift para revivir a la afición de Soldier Field, donde el marcador ya era 21-16 en el último cuarto.

Green Bay trató de apagar el fuego y despertaron con una serie de 54 yardas que acabó en la tierra prometida, en un pase atrapado por Matthew Golden, pero McManus falló la patada que le daba el punto adicional a los visitantes, dejando una luz de esperanza para Chicago.

Los osos vieron la oportunidad y luego de un recorrido de 76 yardas en diez jugadas, Williams le puso el ovoide en las manos a Olamide Zaccheaus para anotar. Optaron por la conversión de dos puntos que capitalizaron y solo estaban a tres puntos de distancia.

La presión comenzaba a invadir a los Packers, que trataron de acercarse al territorio rival, pero tras solo minuto y medio, Brandon McManus terminó de convertirse en el villano del cuento para su propio equipo, errando de nueva cuenta el gol de campo, ahora de 44 yardas. Los Bears aprovecharon el cambio total de momento y que aún tenían casi tres minutos en el reloj de juego para recorrer el campo. Williams, en su segundo año en la liga y con nervios de acero, puso el último clavo en el ataúd de los queseros con un pase a DJ Moore y sumado al punto extra, recuperaron la ventaja por cuatro unidades, pero dejando 1:43 en el cronómetro.

Jordan Love mandó la última ofensiva y lograron aproximarse con tres primeras oportunidades pero el tiempo se acababa. En la última jugada, Love recibió un mal centro que pudo recuperar y todo quedaba en un “Hail Mary” a la zona de anotación, como Aaron Rodgers en sus mejores años, pero Love no pudo concretar, firmando la derrota y sellando el boleto de los Bears a la siguiente fase.

Dato:

La última victoria de los Bears de Chicago en postemporada había sido en la ronda divisional de la temporada 2010, cuando superaron 35-24 a los Seahawks de Seattle. Perdieron aquella final de Conferencia ante Green Bay.

Frente a frente:

Jordan Love (GB): 24/36 pases, 323 YDS, 4 TD, 0 INT

Caleb Williams (CHI): 24/48 pases, 361 YDS, 2 TD, 2 INT

Josh Jacobs (GB): 19 ACA, 55 YDS, 0 TD

D’Andre Swift (CHI): 13 ACA, 54 YDS, 1 TD

Romeo Doubs (GB): 8 REC, 124 YDS, 1 TD

Colston Loveland (CHI): 8 REC, 137 YDS, 0 TD

DJ Moore (CHI): 6 REC, 64 YDS, 1 TD