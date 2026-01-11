Domingo, 11 de Enero 2026

Futbol hoy 11 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este domingo 11 de enero de 2026 hay futbol para todos los gustos. La jornada ofrece partidos que anticipan emociones y goles, ideales para disfrutarse desde la televisión o a través de cualquier dispositivo.

Para que no te pierdas ningún encuentro, aquí te compartimos los horarios y canales de transmisión. La oferta incluye partidos en televisión abierta, señal de paga y plataformas de streaming, con opciones pensadas para que cada aficionado pueda seguir a su equipo de la manera más cómoda.

Partidos hoy domingo 11 de enero de 2026 – Liga MX EN VIVO

  • Pumas vs Querétaro | 12:00 | TUDN, ViX Premium, Las Estrellas |
  • San Luis vs Tigres | 19:00 | ESPN, Disney+ Premium |

Partidos hoy domingo 11 de enero de 2026 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Leones Negros vs Tampico Madero | 12:00 | Canal por confirmar |

Partidos hoy domingo 11 de enero de 2026 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Monterrey vs Necaxa | 18:00 | ViX Gratis |
  • Pachuca vs Querétaro | 19:00 | FOX One, Tubi |

Partidos hoy domingo 11 de enero de 2026 – LaLiga EN VIVO

  • Rayo Vallecano vs Mallorca | 07:00 | SKY Sports |
  • Levante vs Espanyol | 09:15 | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 11 de enero de 2026 – Serie A EN VIVO

  • US Lecce vs Parma | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Fiorentina vs AC Milan | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Hellas Verona vs Lazio | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Inter Milan vs Napoli | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy domingo 11 de enero de 2026 – Bundesliga EN VIVO

  • Borussia Mönchengladbach vs Augsburg | 08:30 | SKY Sports |
  • Bayern Munich vs VfL Wolfsburg | 10:30 | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 11 de enero de 2026 – Eredivisie EN VIVO

  • Heerenveen vs Feyenoord | 05:15 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • SC Telstar vs Ajax | 07:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy domingo 11 de enero de 2026 – Supercopa de España EN VIVO

  • Final | 13:00 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

